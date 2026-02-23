Cuvio festeggia i 100 anni di Luisa Fasulo, “Maestra per sempre”
Milano e la Valcuvia l due tappe fondamentali di questa donna nata il 23 febbraio 1926 a Cuvio, da mamma Maria e papà Vincenzo. Oggi la festeggia l'intera comunità del paesino
Festa grande a Cuvio, piccolo centro della Valcuvia, dove oggi, lunedì, si sono celebrati i 100 anni di Luisa Fasulo. Un traguardo importante condiviso con familiari, amici e autorità locali, che hanno voluto rendere omaggio a una figura molto conosciuta e stimata in paese.
Luisa è nata il 23 febbraio 1926 a Cuvio, da mamma Maria e papà Vincenzo. Nel corso della sua lunga vita ha attraversato momenti storici difficili, a partire dalla Seconda guerra mondiale. Ai nipoti racconta spesso di quando, sfollata da Milano, fece ritorno nel suo paese d’origine, superando con forza e determinazione le difficoltà di quegli anni.
Terminato il conflitto, si sposò con Rino e intraprese la professione di maestra di scuola primaria a Milano. Un lavoro svolto con passione e dedizione: voleva bene ai suoi alunni e, come ama ricordare, quell’affetto era ricambiato.
Raggiunta la pensione, Luisa tornò nella sua Cuvio insieme alla sorella Nini e al fratello Bruno, riallacciando i legami con la comunità che non ha mai smesso di considerare casa.
Oggi è circondata dall’affetto di nipoti, bisnipoti e trisnipoti, ai quali ha insegnato non solo a cucire, ricamare a punto croce e lavorare all’uncinetto, ma anche il valore della memoria e della saggezza. Le sue storie incantano ancora tutti, testimonianza di una vita intensa e ricca di amore.
«Grazie zia Luisa, maestra per sempre», è il messaggio corale della famiglia in un giorno che resterà nel cuore di tutta la comunità che si è stretta forte intorno a Luisa: con lei nella foto ricordo amici e parenti di un vita oltre al sindaco Luciano Maggi, oltre a don Massimiliano Taroni e don Feliciano Rizzella.
