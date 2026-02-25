Da Gurone a San Salvatore: il Comune di Malnate apre alle candidature per i nuovi referenti di quartiere

Il Comune di Malnate chiama a raccolta i propri cittadini per rinnovare la partecipazione attiva sul territorio. Sono infatti aperte le candidature per l’elezione dei nuovi referenti dei Comitati di Quartiere, un’occasione importante per chi vuole impegnarsi direttamente nel miglioramento del proprio rione e fare da ponte tra la comunità e l’Amministrazione comunale.

I quartieri coinvolti e i requisiti La procedura riguarda tutto il territorio cittadino, suddiviso per l’occasione in quattro macro-aree. La Zona A comprende il Centro, Folla e Baraggia; la Zona B raggruppa Rogoredo e Rovera; la Zona C è dedicata interamente a Gurone, mentre la Zona D riguarda San Salvatore. Possono presentare la propria candidatura tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni entro la data delle elezioni, fissata per la prossima primavera.

Le scadenze per candidarsi C’è tempo fino a giovedì 9 aprile 2026, alle ore 12:00, per depositare ufficialmente il proprio nome. Gli uffici comunali hanno già predisposto la modulistica necessaria, disponibile sul sito istituzionale dell’ente. «Invitiamo i residenti – l’appello dell’Amministrazione Comunale – a presentare la propria candidatura per dare forza a questi strumenti di partecipazione che permettono di monitorare meglio le esigenze di ogni singola zona della nostra città».

Il giorno del voto Una volta chiusa la fase delle candidature, la parola passerà ai cittadini. Le elezioni si svolgeranno domenica 12 aprile 2026, con i seggi che resteranno aperti dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Sarà un momento breve ma intenso di democrazia locale, utile a definire chi saranno i volti di riferimento per i prossimi anni nei rapporti con il Palazzo di via De Mohr.

Informazioni utili Per chi volesse approfondire i dettagli tecnici o consultare l’elenco completo delle vie suddivise per comitato, il Comune ha pubblicato tutti gli allegati e le tavole cartografiche nella sezione “Novità” del portale web. È inoltre possibile contattare l’ufficio Segreteria o il Protocollo per ricevere assistenza sulla compilazione delle domande o chiarimenti sui compiti dei referenti.