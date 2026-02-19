Da Verdi a Sting: il concerto “per un mondo migliore” proposto dal conservatorio di Gallarate

Il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate all’interno del festival Filosofarti propone il concerto “symphony for a better world – Insieme in musica”.

Il concerto prende il titolo da un brano di Edward K. Ellington, meglio conosciuto come “Duke” Ellington, celebre pianista, compositore e arrangiatore jazz del secolo scorso, che volle immaginare un mondo utopico, dove regnavano pace e uguaglianza fra gli uomini. «Ed è questo il messaggio che sul palco del Teatro del Popolo si vuole trasmettere: la Musica crea comunità, la Musica è un mezzo che unisce» spiegano dal conservatorio.

A brani del repertorio operistico, eseguiti da alcuni studenti delle classi di Canto, ivi compreso il celebre Quartetto da Rigoletto di Verdi, ai Liebeslieder Walzer di Brahms, a cura della classe di Musica vocale da Camera, fino a una seconda parte tutta a cura del coro del Conservatorio, diretto dal M° Andrea Cappellari, con brani pop o tratti da colonne sonore, da Nicola Piovani a Sting.

Data: domenica 22 febbraio 2026

Ora: 16.30

Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate (VA)