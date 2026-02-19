Varese News

Da Verdi a Sting: il concerto “per un mondo migliore” proposto dal conservatorio di Gallarate

All'interno del festival Filosofarti un appuntamento con la musica grazie al Puccini

Il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate all’interno del festival Filosofarti propone il concerto “symphony for a better world – Insieme in musica”.

Il concerto prende il titolo da un brano di Edward K. Ellington, meglio conosciuto come “Duke” Ellington, celebre pianista, compositore e arrangiatore jazz del secolo scorso, che volle immaginare un mondo utopico, dove regnavano pace e uguaglianza fra gli uomini. «Ed è questo il messaggio che sul palco del Teatro del Popolo si vuole trasmettere: la Musica crea comunità, la Musica è un mezzo che unisce» spiegano dal conservatorio.

A brani del repertorio operistico, eseguiti da alcuni studenti delle classi di Canto, ivi compreso il celebre Quartetto da Rigoletto di Verdi, ai Liebeslieder Walzer di Brahms, a cura della classe di Musica vocale da Camera, fino a una seconda parte tutta a cura del coro del Conservatorio, diretto dal M° Andrea Cappellari, con brani pop o tratti da colonne sonore, da Nicola Piovani a Sting.

Data: domenica 22 febbraio 2026

Ora: 16.30

Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate (VA)

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
