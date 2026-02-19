Da Verdi a Sting: il concerto “per un mondo migliore” proposto dal conservatorio di Gallarate
All'interno del festival Filosofarti un appuntamento con la musica grazie al Puccini
Il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate all’interno del festival Filosofarti propone il concerto “symphony for a better world – Insieme in musica”.
Il concerto prende il titolo da un brano di Edward K. Ellington, meglio conosciuto come “Duke” Ellington, celebre pianista, compositore e arrangiatore jazz del secolo scorso, che volle immaginare un mondo utopico, dove regnavano pace e uguaglianza fra gli uomini. «Ed è questo il messaggio che sul palco del Teatro del Popolo si vuole trasmettere: la Musica crea comunità, la Musica è un mezzo che unisce» spiegano dal conservatorio.
A brani del repertorio operistico, eseguiti da alcuni studenti delle classi di Canto, ivi compreso il celebre Quartetto da Rigoletto di Verdi, ai Liebeslieder Walzer di Brahms, a cura della classe di Musica vocale da Camera, fino a una seconda parte tutta a cura del coro del Conservatorio, diretto dal M° Andrea Cappellari, con brani pop o tratti da colonne sonore, da Nicola Piovani a Sting.
Data: domenica 22 febbraio 2026
Ora: 16.30
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate (VA)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.