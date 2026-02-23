Dal Carnevale alle Olimpiadi: una settimana di emozioni all’Asilo Cattaneo di Valle Olona
Bambini impegnati in attività di teatro e cinema, giochi olimpici e sfilata in maschera per un Carnevale, all’insegna della gioia e dell’allegria
È stata una settimana intesa di emozioni quella appena trascorsa all’asilo Cattaneo di Valle Olona.
I bambini sono stati protagonisti di una programmazione speciale che ha spaziato dal teatro al cinema, passando per una mattinata di giochi olimpici e una sfilata mascherati tra gli spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia.
Galleria fotografica
Tante attività divertenti, per un lungo Carnevale, all’insegna della gioia e dell’allegria
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.