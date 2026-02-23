Varese News

Dal Carnevale alle Olimpiadi: una settimana di emozioni all’Asilo Cattaneo di Valle Olona

Bambini impegnati in attività di teatro e cinema, giochi olimpici e sfilata in maschera per un Carnevale, all’insegna della gioia e dell’allegria

È stata una settimana intesa di emozioni quella appena trascorsa all’asilo Cattaneo di Valle Olona.
I bambini sono stati protagonisti di una programmazione speciale che ha spaziato dal teatro al cinema, passando per una mattinata di giochi olimpici e una sfilata mascherati tra gli spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia.

Tante attività divertenti, per un lungo Carnevale, all’insegna della gioia e dell’allegria

Pubblicato il 23 Febbraio 2026
