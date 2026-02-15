“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Germani 98-96
Episodio stagionale numero 20 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese: la squadra di Kastritis fa l'impresa superando Brescia all'ultimo secondo
Un colpo da maestro di Ike Iroegbu scoccato all’ultimo secondo di partita regala alla Openjobmetis una spettacolare vittoria 98-96 ai danni della Germani Brescia, arrivata a Masnago da prima in classifica. Un successo importante anche in ottica salvezza per i biancorossi di Kastritis.
Al match della 20a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 19 febbraio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
