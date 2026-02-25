Dalla difesa personale alla “Corsa”: il marzo in rosa del CSK Busto

C’è un appuntamento che a Busto Arsizio scandisce il tempo dell’emancipazione sportiva da quasi quarant’anni. Si tratta di “Karate Donna”, la manifestazione organizzata dal Centro Studi Karate (CSK) e affiliata alla UISP che, dal 1989 a oggi, non ha mai interrotto il suo cammino. Nata in un’epoca in cui il karate era percepito come una disciplina durissima e prettamente maschile, l’iniziativa ha saputo scardinare ogni pregiudizio, dimostrando che questa disciplina non è solo forza bruta, ma un’arte che richiede doti profondamente radicate nel carattere femminile.

In fondo, il karate esige una precisione maniacale, una gestione dello stress fuori dal comune e quella resilienza d’acciaio che permette di incassare un colpo senza perdere d’occhio l’obiettivo: caratteristiche che le donne esercitano quotidianamente in ogni ambito della vita. Se la prima edizione offriva la pratica gratuita come una scommessa controcorrente, i risultati odierni danno ragione alla lungimiranza del CSK. Oggi la presenza femminile nel karate ha raggiunto il 40 per cento dei praticanti e tra gli insegnanti regna un’assoluta parità. D’altronde, la complessità di un Kata (la sequenza di movimenti codificati) richiede una memoria procedurale e una cura del dettaglio che sembrano scritte nel DNA femminile, dove l’eleganza del gesto nasconde sempre una determinazione inflessibile.

Il mese di marzo si conferma dunque dedicato all’universo femminile, identificato dall’ormai iconica cintura rosa. Il programma di quest’anno rinnova la tradizione dei corsi gratuiti, ricordando che la determinazione non ha età. Per le adulte dai 18 anni, l’appuntamento con la difesa personale è il mercoledì sera in via Magenta, un’occasione per trasformare la naturale capacità di osservazione e intuito in strumenti di sicurezza. Le più giovani hanno invece diverse opzioni: le bimbe di quattro e sei anni si ritrovano il venerdì pomeriggio, mentre per quelle di otto e undici anni le lezioni si tengono il giovedì alle scuole Ada Negri. Anche per chi ha superato i sessant’anni, il progetto Karate Evergreen dimostra che la tempra e il carisma non sbiadiscono, ma si raffinano come il grado di una cintura nera.

Oltre alla pratica tecnica, il calendario brilla per due eventi collettivi di grande richiamo. L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, si disputerà il Trofeo Karate Donna, dove le atlete metteranno in mostra la propria padronanza tecnica in una competizione che premia la lucidità mentale. La domenica successiva, il 15 marzo, sarà la volta della Corsa Rosa: un percorso di 4,5 chilometri tra le vie di Sacconago con ritrovo al parco dei Marinai alle 8.45.

La mattinata si chiuderà con l’energia di un ballo di gruppo, celebrando quella capacità tipicamente femminile di passare dalla massima concentrazione marziale alla gioia della condivisione. Le iscrizioni sono aperte sul sito UISP o al Csk di Busto Arsizio, in via Magenta 86. Perché nel karate, come nella vita, la vittoria appartiene a chi sa unire la fermezza di un colpo alla grazia di un respiro.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews