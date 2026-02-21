Dopo la sfilata notturna in tantissimi al Carnevale di Laveno Mombello che conquista le famiglie

Colori, musica e tante maschere hanno animato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, il centro di Laveno Mombello per la sfilata pomeridiana del Carnevale. Dopo il grande successo della serata notturna dei giorni scorsi, che aveva richiamato migliaia di persone, la festa è tornata protagonista con un appuntamento pensato soprattutto per famiglie e bambini (Foto: Monica Mattana).

Galleria fotografica Il Carnevale di Laveno Mombello 4 di 13

Dalle 15 in poi le vie del paese si sono riempite di coriandoli e costumi di ogni tipo. Protagonisti i più piccoli, che hanno partecipato al tradizionale “Concorso delle Mascherine”, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

Il concorso delle mascherine

A valutare le creazioni una giuria composta da artisti, chiamati a premiare originalità, cura dei dettagli e fantasia. Supereroi, principesse, animali, personaggi dei cartoni e costumi realizzati a mano hanno sfilato tra applausi e fotografie, trasformando il pomeriggio in una festa diffusa.

Il concorso ha rappresentato non solo un momento di gioco, ma anche un’occasione per valorizzare la creatività dei bambini e l’impegno delle famiglie nella preparazione dei costumi.

Dopo la notte, la festa per le famiglie

La sfilata di oggi ha raccolto l’entusiasmo lasciato dalla serata notturna andata in scena nei giorni scorsi, quando in migliaia avevano partecipato al Carnevale di Laveno Mombello tra carri, musica e animazione.

Se la notte aveva puntato su spettacolo e coinvolgimento del pubblico più adulto, il pomeriggio di sabato ha riportato al centro i più piccoli, con un clima sereno e partecipato che ha coinvolto l’intera comunità.

Ancora una volta il Carnevale si conferma uno degli appuntamenti più sentiti sul territorio, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e del divertimento.