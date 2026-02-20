In migliaia al Carnevale notturno di Laveno Mombello. E la festa continua

Il grande ritorno del Carnevale Notturno ha acceso Laveno Mombello, regalando alla cittadina una serata partecipata e ricca di entusiasmo che ha aperto i festeggiamenti del Carnevale Lavenese. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, ha richiamato migliaia di persone per assistere alla suggestiva sfilata in notturna. I carri illuminati hanno sfilato tra luci e colori, con la luna e il lago a pochi passi a fare da scenografia naturale.

Protagonisti della serata sono stati 5 carri allegorici e 3 gruppi mascherati, apprezzati dal pubblico per l’originalità degli allestimenti e la cura dei dettagli. In Piazza Matteotti svettava il Castello Incantato, una delle novità di questa edizione del Carnevale. Ottimo riscontro anche per lo stand gastronomico in Piazza Caduti del Lavoro: a fine serata tutto esaurito.

Un ringraziamento ai soci e ai volontari della Pro Loco, all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile di Laveno Mombello e alla Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano per il lavoro svolto a supporto della manifestazione.

Marino Marella, Presidente della Pro Loco, si dichiara soddisfatto del grande successo che, ancora una volta, l’associazione è riuscita a portare a Laveno Mombello Cerro. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri per l’impegno e per il lavoro svolto con amore per il paese, ma soprattutto per lo spirito di collaborazione e l’allegria che hanno contraddistinto ogni momento dell’organizzazione. È proprio questo clima di unione e condivisione ad aver reso possibile un risultato così positivo.

Il Carnevale Lavenese prosegue sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata pomeridiana, stand gastronomico dalle ore 12:00 e sfilata di carri e gruppi mascherati dalle ore 15:00.