Varese News

Varese Laghi

Doppia aggressione nella notte in zona stazioni a Varese

Due episodi distinti a distanza di meno di un’ora in piazzale Trieste. Soccorsi attivati in entrambi i casi: un 27enne trasportato al Circolo in codice giallo

ambulanza generica notte sos malnate

Notte movimentata in zona stazioni a Varese, dove in meno di un’ora fra le 2.40 e le 3.30 sono stati segnalati due episodi di aggressione che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari.

Il primo intervento è scattato qundo mancavano venti minuti alle 3 in piazzale Trieste, area vicino alla ferrovia. L’evento è stato classificato da font sanitarie come un’aggressione, e in questo caso è stata coinvolta una persona (non identificata nei dati disponibili), soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. L’intervento è stato gestito dalla Soreu Laghi ed è stato attribuito un codice verde, indicativo di condizioni non gravi.

Poco dopo, alle 3.30, un secondo episodio analogo è stato segnalato nella stessa zona, sempre in piazzale Trieste. Anche in questo caso si è trattato di un’aggressione. La persona coinvolta è un uomo di 27 anni, soccorso da un mezzo della Croce Rossa di Varese. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo, con arrivo intorno alle 3.59, in codice giallo, quindi con un quadro clinico di media gravità.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.