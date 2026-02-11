Doppia aggressione nella notte in zona stazioni a Varese
Due episodi distinti a distanza di meno di un’ora in piazzale Trieste. Soccorsi attivati in entrambi i casi: un 27enne trasportato al Circolo in codice giallo
Notte movimentata in zona stazioni a Varese, dove in meno di un’ora fra le 2.40 e le 3.30 sono stati segnalati due episodi di aggressione che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari.
Il primo intervento è scattato qundo mancavano venti minuti alle 3 in piazzale Trieste, area vicino alla ferrovia. L’evento è stato classificato da font sanitarie come un’aggressione, e in questo caso è stata coinvolta una persona (non identificata nei dati disponibili), soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. L’intervento è stato gestito dalla Soreu Laghi ed è stato attribuito un codice verde, indicativo di condizioni non gravi.
Poco dopo, alle 3.30, un secondo episodio analogo è stato segnalato nella stessa zona, sempre in piazzale Trieste. Anche in questo caso si è trattato di un’aggressione. La persona coinvolta è un uomo di 27 anni, soccorso da un mezzo della Croce Rossa di Varese. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo, con arrivo intorno alle 3.59, in codice giallo, quindi con un quadro clinico di media gravità.
