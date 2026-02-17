Due chilometri di coda per incidente in A8 fra Gallarate e Solbiate Arno
Auto ribaltate intorno alle 11 in direzione Varese. Chiuso un tratto di Autolaghi per consentire i soccorsi. La viabilità deviata sulle statali. Altro incidente in A9
È di due chilometri la coda in direzione Varese dopo la barriera di Gallarate per un incidente stradale in A8. Lo schianto, che dalle prime informazioni avrebbe riguardato un solo veicolo, ha causato la chiusura temporanea dell’Autolaghi.
I vigili del fuoco fanno sapere di essere intervenuti “con un’autopompa ed un fuoristrada attrezzato per gli incidenti stradali in A8 direzione Varese allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate per un incidente stradale tra due autoveicoli con a bordo 4 persone che ha causato il ribaltamento di una delle 2 auto. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per il trattamento dei feriti ed hanno messo in sicurezza le autovetture di cui una alimentata a GPL“.
Società autostrade fa sapere della coda, appunto di 2 chilometri “fra Gallarate Nord e Solbiate Arno – Albizzate per incidente“, dal chilometro 33.
Entrata consigliata verso Varese: Solbiate Arno – Albizzate. Uscita consigliata provenendo da Milano: Gallarate.. Tempo di Percorrenza: 18′ (+15′)
ALTRO INCIDENTE IN MATTINATA SULLA A9
E un altro incidente si è verificato, ma sulla A9 sempre questa mattina: intorno alle 10.34 un’auto è finita contro un ostacolo nel tratto compreso tra Saronno e Turate, in direzione Como. Coinvolto un uomo di 56 anni. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Novate insieme ai soccorsi: l’ambulanza, però, non ha effettuato il trasporto in ospedale.
