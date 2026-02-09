“Due cuori al castello”: uno speciale set fotografico per tutti al maniero di Fagnano Olona
Una divertente idea per il giorno di San Valentino, promossa dall'amministrazione comunale
“Due cuori al castello” è l’allestimento speciale a disposizione di tutte le coppie a Fagnano Olona, nella giornata del 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino.
L’evento organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco si terrà all’interno del cortile del Castello Visconteo dove gli innamorati potranno fare una romantica foto con una cornice fantastica come le mura del maniero medievale.
Le coppie che partecipano subito dopo verranno accolte dai figuranti medievali della Pro Loco all’interno della sala camino, addobbata per l’occasione, i quali offriranno un sobrio aperitivo e un dolce pensiero!
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.