“Due cuori al castello”: uno speciale set fotografico per tutti al maniero di Fagnano Olona

Una divertente idea per il giorno di San Valentino, promossa dall'amministrazione comunale

Fagnano Olona

“Due cuori al castello” è l’allestimento speciale a disposizione di tutte le coppie a Fagnano Olona, nella giornata del 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino.

L’evento organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco si terrà all’interno del cortile del Castello Visconteo dove gli innamorati potranno fare una romantica foto con una cornice fantastica come le mura del maniero medievale.

Le coppie che partecipano subito dopo verranno accolte dai figuranti medievali della Pro Loco all’interno della sala camino, addobbata per l’occasione, i quali offriranno un sobrio aperitivo e un dolce pensiero!

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
