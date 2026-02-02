Due musiciste del Varesotto sul podio del Beethoven Award: oro internazionale per l’Éclat Duo

Due musiciste della provincia di Varese hanno conquistato uno dei posti più alti della classifica al Beethoven Award: la competizione internazionale aperta a musicisti provenienti da ogni angolo del mondo. Si tratta di Angela Villa, pianista di Taino, e Laura Scotti, cantante soprano di Casorate Sempione, che insieme compongono l’Éclat Duo.

Un’esibizione da oro

Il Beethoven Award è una competizione interamente online. All’ultima edizione del gennaio 2026, Scotti e Villa hanno sottoposto una registrazione della loro interpretazione de La courte paille di Francis Poulenc. Un’opera tratta dal repertorio di musica francese che vide per la prima volta le due artiste lavorare insieme nel 2021. «Una composizione complessa – spiega Scotti – alla quale siamo particolarmente legate, e che ha richiesto un lavoro lungo e impegnativo».

Il risultato è stato possibile anche grazie all’Accademia Saint Saens di Crosio della Valle, e in particolare alla presidente Barbara Sgobbi, che ha messo a disposizione la camera da concerto della scuola per registrare l’esibizione da inviare alla giuria. Le riprese sono state a cura di Mattia Zaninoni.

I giurati del Beethoven Award hanno deciso di assegnare al brano di Scotti e Villa il premio “gold” (il secondo riconoscimento dopo il premio “platinum”). Su un totale di 43 vincitori del premio “gold” provenienti da tutto il pianeta, l’Éclat Duo è stato l’unico complesso italiano ad aggiudicarsi questo riconoscimento. «Non ce lo aspettavamo – racconta emozionata la soprano -. Abbiamo inviato il nostro cavallo di battaglia e consideravamo già una vittoria aver superato le selezioni ed essere arrivate in finale. Quando abbiamo ricevuto la targa, è stata una grande emozione».

L’obiettivo del duo, «Riscoprire le compositrici donne della storia»

Splendore, lucentezza, un lampo chiaro che illumina ciò che era rimasto all’ombra per troppo tempo. È il significato di “éclat”: parola francese che – oltre a dare il numero al duo di Scotti e Villa – rappresenta anche l’obiettivo del loro nuovo progetto artistico. «Stiamo lavorando a uno spettacolo dedicato alla riscoperta delle compositrici donne della storia. Le loro opere sono ancora poco conosciute ed è un peccato, perché siamo convinte che molte di queste non hanno nulla da invidiare alle musiche dei compositori più famosi. Ci piacerebbe trovare degli spazi disponibili a ospitare questa iniziativa».