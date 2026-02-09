Varese News

Varese Laghi

Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Ispra, «Un’associazione per unire il paese»

Il cda guidato dal presidente neoeletto Nicola Mainetti punta a rilanciare l'associazione attraverso la collaborazione con le altre realtà e tanti nuovi eventi per tutti

pro loco ispra - nicola mainetti

La Pro Loco di Ispra riparte con un nuovo direttivo. Alla guida dell’associazione è stato scelto Nicola Mainetti, che insieme al resto del nuovo consiglio di amministrazione punta a rilanciare la Pro Loco dopo alcuni anni di difficoltà e a coinvolgere i cittadini attraverso nuovi eventi accanto alle altre realtà del paese.

Con l’assemblea soci del 5 febbraio e l’elezione del nuovo direttivo, la Pro Loco di Ispra ha segnato l’inizio di una nuova fase dopo un periodo complesso inasprito prima dall’emergenza Covid e poi da alcune difficoltà interne, che avevano di fatto fermato l’attività dell’associazione.

Accanto al presidente Nicola Mainetti, il consiglio è composto da Marina Taloni (vicepresidente), Stefano Franzetti (segretario), Giancarlo Potenza (tesoriere) e dai consiglieri Kamal Sofia, Damiano Demasi, Mario Contini, Michele Capano e Sergio Savi. «Un gruppo – commenta il presidente – composto da persone che conosciamo e legate da stima reciproca».

pro loco ispra - nicola mainetti
Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Ispra

L’obiettivo, «Riunire il paese, senza politica»

Mainetti è entrato a far parte della Pro Loco solo di recente, ma è già una figura attiva nel volontariato di Ispra. Mainetti è infatti il coordinatore del progetto di Controllo del vicinato: un’iniziativa nata su spinta dell’amministrazione comunale e condotta in collaborazione con la Polizia locale per arginare il problema dei furti in paese.

Ora che Mainetti è al timone della Pro Loco, il suo obiettivo è chiaro. «Vogliamo riportare a Ispra – spiega – un’associazione capace di unire il paese e far rivivere le sue tradizioni, senza creare divisioni. Per questo motivo crediamo sia importante che rimanga una realtà estranea alla politica».

I primi appuntamenti: Carnevale e nuove iniziative

Il nuovo direttivo è già al lavoro, a partire dagli adempimenti burocratici necessari, come l’iscrizione all’Unpli e al Runts, oltre alla stesura di un nuovo statuto. Ma non mancano le iniziative concrete.

Il primo appuntamento è imminente: la partecipazione al Carnevale di Ispra, con uno stand della Pro Loco e la premiazione dei carri, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tra i progetti in cantiere ci sono anche una serata disco sul lago, il ritorno del Ferragosto isprese con il pranzo per gli anziani e una festa del paese organizzata insieme alle altre associazioni locali.

Il sostegno del Comune

Il Comune di Ispra ha espresso soddisfazione per il nuovo consiglio direttivo dell’associazione. «Guardo con favore – ha commentato il sindaco Rosalina Di Spirito – al nuovo corso della Pro Loco, che nasce da buoni presupposti per organizzare gli aspetti ludici e aggregativi della nostra Ispra. Siamo certi che Nicola Mainetti saprà guidare la Pro Loco con competenza e spirito di servizio, in piena collaborazione con il Comune, proseguendo nel percorso di valorizzazione del territorio, delle tradizioni e del patrimonio culturale».

L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito la sua disponibilità a collaborare con l’associazione, cogliendo l’occasione per ringraziare anche la presidente uscente Elisabetta Urigu e tutti i volontari per il lavoro svolto negli anni passati.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.