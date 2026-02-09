Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Ispra, «Un’associazione per unire il paese»

La Pro Loco di Ispra riparte con un nuovo direttivo. Alla guida dell’associazione è stato scelto Nicola Mainetti, che insieme al resto del nuovo consiglio di amministrazione punta a rilanciare la Pro Loco dopo alcuni anni di difficoltà e a coinvolgere i cittadini attraverso nuovi eventi accanto alle altre realtà del paese.

Con l’assemblea soci del 5 febbraio e l’elezione del nuovo direttivo, la Pro Loco di Ispra ha segnato l’inizio di una nuova fase dopo un periodo complesso inasprito prima dall’emergenza Covid e poi da alcune difficoltà interne, che avevano di fatto fermato l’attività dell’associazione.

Accanto al presidente Nicola Mainetti, il consiglio è composto da Marina Taloni (vicepresidente), Stefano Franzetti (segretario), Giancarlo Potenza (tesoriere) e dai consiglieri Kamal Sofia, Damiano Demasi, Mario Contini, Michele Capano e Sergio Savi. «Un gruppo – commenta il presidente – composto da persone che conosciamo e legate da stima reciproca».

L’obiettivo, «Riunire il paese, senza politica»

Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Ispra

Mainetti è entrato a far parte della Pro Loco solo di recente, ma è già una figura attiva nel volontariato di Ispra. Mainetti è infatti il coordinatore del progetto di Controllo del vicinato: un’iniziativa nata su spinta dell’amministrazione comunale e condotta in collaborazione con la Polizia locale per arginare il problema dei furti in paese.

Ora che Mainetti è al timone della Pro Loco, il suo obiettivo è chiaro. «Vogliamo riportare a Ispra – spiega – un’associazione capace di unire il paese e far rivivere le sue tradizioni, senza creare divisioni. Per questo motivo crediamo sia importante che rimanga una realtà estranea alla politica».

I primi appuntamenti: Carnevale e nuove iniziative

Il nuovo direttivo è già al lavoro, a partire dagli adempimenti burocratici necessari, come l’iscrizione all’Unpli e al Runts, oltre alla stesura di un nuovo statuto. Ma non mancano le iniziative concrete.

Il primo appuntamento è imminente: la partecipazione al Carnevale di Ispra, con uno stand della Pro Loco e la premiazione dei carri, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tra i progetti in cantiere ci sono anche una serata disco sul lago, il ritorno del Ferragosto isprese con il pranzo per gli anziani e una festa del paese organizzata insieme alle altre associazioni locali.

Il sostegno del Comune

Il Comune di Ispra ha espresso soddisfazione per il nuovo consiglio direttivo dell’associazione. «Guardo con favore – ha commentato il sindaco Rosalina Di Spirito – al nuovo corso della Pro Loco, che nasce da buoni presupposti per organizzare gli aspetti ludici e aggregativi della nostra Ispra. Siamo certi che Nicola Mainetti saprà guidare la Pro Loco con competenza e spirito di servizio, in piena collaborazione con il Comune, proseguendo nel percorso di valorizzazione del territorio, delle tradizioni e del patrimonio culturale».

L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito la sua disponibilità a collaborare con l’associazione, cogliendo l’occasione per ringraziare anche la presidente uscente Elisabetta Urigu e tutti i volontari per il lavoro svolto negli anni passati.