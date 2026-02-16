Emma, il cane della prateria persa a Sesto Calende è tornata a casa

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Emma, il cane della prateria di cui nei giorni scorsi avevamo raccontato la scomparsa. L’animale è tornato a casa e ad annunciarlo è stato lo stesso proprietario, Ernesto Crespi – conosciuto da molti come Erno ( il frontman dei Monkey Scream)– con un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

Un ritrovamento che lo stesso Ernesto ha definito “miracoloso”, dopo giorni di apprensione, ricerche e appelli condivisi anche attraverso VareseNews e sui social di Sesto Calende e della zona. Emma è riuscita a tornare grazie alla segnalazione di un passante.

Una curiosità: durante le ricerche di Emma, Ernesto si è imbattuto in un’altra storia simile: quella di Romeo, un altro cane della prateria che era stato smarrito a Besozzo. Anche in quel caso la vicenda si è chiusa positivamente. Romeo è stato ritrovato ed è rientrato a casa, restituendo serenità ai suoi proprietari.