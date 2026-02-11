I gruppi social di Sesto Calende si mobilitano per Emma, il cane della prateria di Erno

La mobilitazione corre sui gruppi social di Sesto Calende per ritrovare Emma, cane della prateria di un anno noto sui social network dai molti cittadini sestesi e appassionati di musica.

Il proprietario dell’animale, scomparso martedì 10 febbraio, è infatti Ernesto Crespi, cittadino sestese conosciuto in tutto il varesotto come Erno o Nestore per essere, fra le tante attività, il frontman dei Monkey Scream. Secondo quanto riferito dal proprietario, il piccolo roditore, originario delle praterie americane, potrebbe essersi nascosto in qualche buco lungo l’argine del fiume o all’interno di un garage della zona.

L’appello di Crespi è stato ripreso da molti residenti nel tentativo di riportare a casa l’animale: «È scomparsa la mia Emma. È un cane della prateria. Chiunque dovesse vederla sul lungofiume o in giro per il centro non esiti a chiamare subito questo numero (349 1486853). È molto difficile che si faccia prendere senza la mia presenza. Vi ringrazio in anticipo. Sono disperato. Se potete condividete. Grazie. Io la amo».