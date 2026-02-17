Enrico Cantù Assicurazioni festeggia l’anniversario a Saronno con il regalo più prezioso: la prevenzione

«C’è chi celebra un anniversario guardando ai traguardi raggiunti. E chi sceglie di guardare alle persone».

In occasione del suo nono anno di attività, Enrico Cantù Assicurazioni S.r.l. Società Benefit ha trasformato il proprio compleanno in un gesto concreto di responsabilità verso la comunità: una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Si è svolta ieri, presso la Boutique Assicurativa di Saronno (Via Volonterio 27), la prima tappa 2026 del progetto “Prevenzione & Serenità”, iniziativa che l’agenzia porta avanti con continuità da oltre due anni per promuovere la cultura della diagnosi precoce.

Dalle 9.30 alle 17.30, la clinica mobile di Senologia al Centro del Gruppo Gnodi, in collaborazione con il Centro Studi Diagnostici di Gallarate, ha accolto 15 donne, offrendo loro uno screening senologico completo e totalmente gratuito con ecografia e/o mammografia.

Ogni visita è durata circa 30 minuti, con referto consegnato immediatamente al termine dell’esame. Nessuna attesa, nessun costo. Solo professionalità, tecnologia di ultima generazione e la serenità di sapere.

L’iniziativa, riservata alle clienti dell’agenzia, ha posto particolare attenzione alle donne tra i 25 e i 45 anni e oltre i 75 anni — fasce di età non incluse nei programmi di screening mammografico dell’ATS — intercettando così un bisogno reale e spesso trascurato.

All’interno della Boutique è stato inoltre attivato un Infopoint aperto a tutti i cittadini, dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica.

Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa tra le donne: in Italia si registrano ogni anno circa 55.000 nuovi casi, pari a una donna su otto, e rappresenta il 25% delle diagnosi oncologiche femminili. In assenza di una reale prevenzione primaria, la diagnosi precoce resta l’arma più efficace.

Con “Prevenzione & Serenità”, Enrico Cantù Assicurazioni conferma la propria identità di Società Benefit: un’impresa che sceglie di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, mettendo la salute e il benessere delle persone al centro della propria missione.

Perché assicurare significa proteggere. E talvolta, proteggere significa prevenire.