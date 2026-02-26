Fa’ la cosa giusta! 2026: 500 espositori e 350 incontri “per cambiare il mondo”

Dal 13 al 15 marzo 2026 torna a Fiera Milano Rho “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che quest’anno raggiunge la 22esima edizione. Il filo conduttore scelto per il 2026 è una domanda tanto semplice quanto impegnativa: “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)”.

«Quante ne servono per costruire la pace, per non sentirsi soli, per fare la differenza? La risposta è davanti ai nostri occhi: di tutti noi c’è bisogno – spiega Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Fa’ la cosa giusta! -. Nell’edizione 2026 raccontiamo come le scelte di ognuno, messe in relazione tra loro, acquistano un valore nuovo e trasformativo».

I numeri confermano la dimensione dell’appuntamento: 500 realtà espositive, 350 incontri culturali, 500 relatori distribuiti su 30mila metri quadrati nei padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho. L’ingresso è gratuito, previa registrazione online.

Tra i protagonisti annunciati figurano Luca Mercalli, don Luigi Ciotti, Eraldo Affinati, Valeria Solarino, Andrea Giuliacci, Benedetta Tobagi, Alessandro Beloli, Arnoldo Mosca Mondadori, Enrico Zucca, Max Laudadio, Matteo Mazzola e molti altri esponenti del mondo culturale, ambientale e civile.

Le aree tematiche spaziano dall’abitare sostenibile al cibo e alla sana alimentazione, dalla cosmesi naturale alla moda etica, dal turismo responsabile all’outdoor, fino ai prodotti e servizi per famiglie e bambini e allo street food. Un mosaico di esperienze che intreccia produzione, consumo, territorio e responsabilità sociale.

I grandi cammini e il turismo lento

Fiore all’occhiello della manifestazione è la Fiera dei Grandi Cammini, con 100 appuntamenti culturali e la presenza delle principali associazioni del settore e di quasi tutte le Regioni italiane. Uno spazio dedicato a chi considera il turismo lento, a piedi o in bicicletta, uno strumento di scoperta personale e di valorizzazione del territorio.

Ampio spazio quest’anno al Cammino di Santiago di Compostela, con incontri, libri e approfondimenti. Sabato alle 18 è previsto un appuntamento con i protagonisti dei cammini italiani e il film “Buen Camino” di Checco Zalone insieme al critico cinematografico Gianni Canova.

Il Club Alpino Italiano sarà presente per raccontare una montagna intesa non solo come sfida e vetta, ma come spazio di crescita, inclusione e sostenibilità, tra Sentiero Italia, accessibilità e formazione delle nuove generazioni. Novità nell’area cammini è la presenza di Oasi Zegna, che presenta il “Cammino di Ermenegildo”, itinerario ad anello di tre giorni tra le Alpi Biellesi.

Uno spazio dedicato all’outdoor, “Fuori Traccia”, proporrà attività e riflessioni sul riuso creativo, dimostrando come anche una tenda dismessa possa avere nuova vita.

Educazione e scuola

Ampio spazio anche alla formazione con “SFIDE – La scuola di tutti”, iniziativa organizzata da Terre di mezzo Editore in collaborazione con Edizioni Erickson e MCE. Nove sale e uno spazio dedicato ospiteranno 100 incontri sotto il titolo “Orientarci nella complessità”, rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie.

Tra i relatori Alberto Pellai, Barbara Tamborini, Pierdomenico Baccalario, Christian Raimo, Daniele Aristarco, Espérance Hakuzwimana, Amir Issaa, Chiara Faggiolani, Irene Biemmi, Giuseppe Burgio e Michele Arena.

Atteso anche l’incontro dal vivo tra studenti di una scuola di Ain Ebel, nel sud del Libano, e quelli di tre scuole superiori italiane (Russel e Boccioni di Milano e Parini di Seregno), in un gemellaggio nel nome del dialogo e della pace. Per partecipare agli eventi di SFIDE è necessario iscriversi e acquistare i biglietti sul sito: sfide-lascuoladitutti.it/

Guerre e dialogo

Il tema dei conflitti attraverserà diversi incontri raccolti sotto il titolo “Ascoltare il dolore degli altri”, con approfondimenti sulle guerre che segnano il presente, dalla Palestina all’Ucraina, dal Myanmar al Sud Sudan.

Domenica alle 17 è previsto un incontro dedicato all’esperienza di Neve Shalom Wahat al-Salam, villaggio in Israele dove convivono per scelta ebrei e palestinesi. Interverranno Nava Sonnenschein e Reem Al-Hajajreh, in un panel tutto al femminile.

Ambiente, clima e foreste

Il cambiamento climatico sarà al centro delle riflessioni con la presenza del climatologo Luca Mercalli e del meteorologo Andrea Giuliacci. Spazio anche a orti, foreste e gestione sostenibile del territorio, con la partecipazione di PEFC Italia e uno sportello dedicato alla community “Orto da coltivare”.

Altroconsumo sarà presente con “Impegnati a cambiare”, un percorso di attività e incontri su consumo responsabile, educazione affettiva, consapevolezza digitale e burnout.

Moda, consumo e alimentazione

Non mancherà la riflessione sull’industria della moda e sull’impatto della fast fashion, anche attraverso la nuova indagine della Campagna Abiti Puliti sull’industria dell’abbigliamento in Bangladesh. Tra le novità, Leila Milano – la Biblioteca degli Oggetti – che propone un modello basato sulla condivisione anziché sul possesso.

Sul fronte dell’alimentazione, spazio alle proposte bio, vegan e a chilometro zero. Torna il rito della panificazione collettiva, con 100 visitatori impegnati in un laboratorio condiviso, e il forno-container che per tre giorni sfornerà pane agricolo da degustare.

Con il patrocinio del Comune di Milano e della Città Metropolitana e il sostegno di Fiera Milano, “Fa’ la cosa giusta!” si conferma così un laboratorio nazionale dove sostenibilità, partecipazione e responsabilità individuale si intrecciano in un programma che guarda al futuro.

Tutti gli appuntamenti (consultabili per argomento, giorno e relatori) su:https://www.falacosagiusta.org/la-fiera/programma-culturale/ Tutti gli espositori: https://www.falacosagiusta.org/catalogo-espositori/