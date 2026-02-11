Fagnano Olona piange Gabriele Giorgetti, aveva 24 anni
Il messaggio del sindaco Marco Baroffio: «Voglio credere che oggi il Paradiso abbia i suoi occhi e il suo sorriso»
Fagnano Olona si raccoglie nel dolore per la prematura scomparsa di Gabriele Giorgetti, venuto a mancare all’età di 24 anni.
A esprimere pubblicamente il cordoglio della cittadinanza è stato il sindaco Marco Baroffio, che sui social ha voluto dedicare a Gabriele un pensiero carico di sensibilità e fede. «Io non so come sia il Paradiso, non so che colore o che profumo possa avere – ha scritto il primo cittadino -. Molti dicono che non esista; io invece, da credente, ho fede che sia la meta, il luogo dove tante anime si ritrovano e possono finalmente riposare e stare insieme».
Parole che tratteggiano il ricordo di un giovane descritto come un’anima gentile, capace di farsi voler bene. «Voglio credere che oggi il Paradiso abbia gli occhi e il sorriso di Gabriele – ha aggiunto il sindaco -. Un’anima gentile e bella, come la sua voce: una voce che si esprimeva nel canto, nella parola, nella risata». Un’immagine che restituisce il profilo di un ragazzo la cui presenza, a detta di chi lo ha conosciuto, era luminosa e sincera.
I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio a Fagnano Olona; giorno e ora saranno comunicati con successivo annuncio. In queste ore Gabriele riposa presso l’abitazione di famiglia.
L’intera comunità si stringe attorno ai familiari, condividendo un momento di profondo dolore. «Un abbraccio alla sua famiglia in questo momento di dolore. Ciao Gabriele», ha concluso il primo cittadino, interpretando il sentimento di un paese che oggi si ferma per ricordare un suo giovane concittadino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.