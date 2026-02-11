Fagnano Olona piange Gabriele Giorgetti, aveva 24 anni

Fagnano Olona si raccoglie nel dolore per la prematura scomparsa di Gabriele Giorgetti, venuto a mancare all’età di 24 anni.

A esprimere pubblicamente il cordoglio della cittadinanza è stato il sindaco Marco Baroffio, che sui social ha voluto dedicare a Gabriele un pensiero carico di sensibilità e fede. «Io non so come sia il Paradiso, non so che colore o che profumo possa avere – ha scritto il primo cittadino -. Molti dicono che non esista; io invece, da credente, ho fede che sia la meta, il luogo dove tante anime si ritrovano e possono finalmente riposare e stare insieme».

Parole che tratteggiano il ricordo di un giovane descritto come un’anima gentile, capace di farsi voler bene. «Voglio credere che oggi il Paradiso abbia gli occhi e il sorriso di Gabriele – ha aggiunto il sindaco -. Un’anima gentile e bella, come la sua voce: una voce che si esprimeva nel canto, nella parola, nella risata». Un’immagine che restituisce il profilo di un ragazzo la cui presenza, a detta di chi lo ha conosciuto, era luminosa e sincera.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio a Fagnano Olona; giorno e ora saranno comunicati con successivo annuncio. In queste ore Gabriele riposa presso l’abitazione di famiglia.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari, condividendo un momento di profondo dolore. «Un abbraccio alla sua famiglia in questo momento di dolore. Ciao Gabriele», ha concluso il primo cittadino, interpretando il sentimento di un paese che oggi si ferma per ricordare un suo giovane concittadino.