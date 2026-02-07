Fanno saltare i bancomat nella notte: assalto alla banca Bper di Fagnano Olona

Un botto nella notte e il risveglio con gli sportelli bancomat distrutti. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio la filiale della Bper di piazza Cavour, nei pressi del Municipio di Fagnano Olona, è stata assaltata da un gruppo di rapinatori. L’esplosione, udibile a grande distanza, ha fatto scattare immediatamente i sistemi di allarme della zona.

I bancomat sono stati fatti saltare con un ordigno e poi divelti con oggetti appuntiti (picconi o piedi di piedi di porco) e subito dopo i responsabili sono fuggiti col bottino, ancora non quantificato. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che analizzeranno le immagini delle telecamere presenti nella zona. Anche il sindaco Marco Baroffio è arrivato nella mattinata di sabato per controllare l’entità del danno.

foto pubblicate sulla pagina Facebook Fagnano Olona Appuntamenti, Avvisi e Segnalazioni