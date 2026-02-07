Fanno saltare i bancomat nella notte: assalto alla banca Bper di Fagnano Olona
Un forte boato nella notte in piazza Cavour. Colpita la filiale vicino al municipio, i rapinatori si sono poi dileguati con il bottino prima dell'arrivo delle forze dell'ordine
Un botto nella notte e il risveglio con gli sportelli bancomat distrutti. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio la filiale della Bper di piazza Cavour, nei pressi del Municipio di Fagnano Olona, è stata assaltata da un gruppo di rapinatori. L’esplosione, udibile a grande distanza, ha fatto scattare immediatamente i sistemi di allarme della zona.
I bancomat sono stati fatti saltare con un ordigno e poi divelti con oggetti appuntiti (picconi o piedi di piedi di porco) e subito dopo i responsabili sono fuggiti col bottino, ancora non quantificato. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che analizzeranno le immagini delle telecamere presenti nella zona. Anche il sindaco Marco Baroffio è arrivato nella mattinata di sabato per controllare l’entità del danno.
foto pubblicate sulla pagina Facebook Fagnano Olona Appuntamenti, Avvisi e Segnalazioni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.