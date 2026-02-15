Federalismo, democrazia, ambiente e identità nel nuovo numero di Rmf online

Il nuovo numero di RMFonline, il settimanale di Radio Missione Francescana diretto da Massimo Lodi, mette al centro un filo rosso che attraversa politica, società, ambiente e cultura: la responsabilità. Responsabilità delle istituzioni, dell’informazione, dei cittadini. Con firme autorevoli del territorio, il numero del 14 febbraio propone una riflessione ampia, che parte dall’Europa e arriva fino alle periferie, senza dimenticare Varese e le sue storie.

Dall’Europa al “rimpianto” leghista

Nell’editoriale, Massimo Lodi affronta il tema del “federalismo pragmatico” rilanciato da Mario Draghi in chiave europea. Un ritorno, secondo il direttore, a un’idea antica di integrazione efficace tra Stati, capace di armonizzare economia, difesa, trasporti e ambiente.

Ma accanto alla dimensione continentale, Lodi richiama il rimpianto interno alla Lega delle origini, quella di Umberto Bossi, per un federalismo promesso e mai realizzato. Un’occasione persa che oggi si intreccia con le tensioni sull’autonomia differenziata e con le priorità del governo.

Referendum, democrazia e merito

Ampio spazio alla politica nazionale, con il confronto sul referendum costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Un dibattito che, nelle pagine di RMFonline, diventa occasione per riflettere sul rapporto tra voto, coscienza e appartenenza politica.

Si parla di democrazia rappresentativa, di vincolo di mandato e della necessità di rimettere al centro il merito e il bene comune, in un tempo in cui la polemica rischia di prevalere sul confronto.

Ambiente e fragilità del territorio

Il disastro di Niscemi riporta in primo piano il tema del dissesto idrogeologico. L’analisi mette in luce una “catastrofe annunciata”, con dati ISPRA che segnalavano già rischi elevati. Tra fondi non spesi, responsabilità da accertare e nuove polizze catastrofali, emerge una domanda di fondo: è davvero possibile affidare alle assicurazioni la gestione di un territorio fragile come quello italiano?

Sempre in chiave ambientale, uno sguardo all’accordo europeo sull’eolico offshore nel Mare del Nord solleva interrogativi sulle scelte italiane, tra transizione energetica e ritardi autorizzativi.

Media, economia e scenari globali

Dagli Stati Uniti arriva la riflessione sul Washington Post e sulla trasformazione dell’editoria nell’era dei grandi gruppi tecnologici, mentre sul fronte economico si analizza il rapporto tra l’export varesino e il mercato americano, con l’India che si affaccia come possibile alternativa strategica.

Numeri, dati e prospettive per capire se e quanto le imprese del territorio possano ridurre la dipendenza dagli Usa in un contesto segnato da dazi e svalutazione del dollaro.

Varese tra memoria e identità

Non manca lo sguardo locale. Dalla discussione sul Famedio di Giubiano, con esclusioni e polemiche, alla figura di Edoardo Chiesa, imprenditore e benefattore spesso dimenticato, il settimanale riporta al centro la memoria storica della città.

Spazio anche allo sport con il racconto di Ottorino Flaborea, capitano della grande Ignis, e alle vicende del Verbano Express di Luino, tra burocrazia e rischio sfratto.

Società, educazione e nuove fragilità

Tra i temi più attuali, il fenomeno dei “maranza” viene letto come specchio di un disagio educativo e sociale che chiama in causa famiglie, scuola e istituzioni. E ancora, l’emergenza plastica, definita “tossina del terzo millennio”, e una riflessione sul rapporto sempre più intenso – e talvolta controverso – tra italiani e animali domestici.

Chiudono il numero interventi dedicati alla pace nel magistero di Papa Leone XIV, alla misericordia come cifra della comunità cristiana e a uno sguardo ironico sulla politica internazionale attraverso la metafora degli scacchi.

Un numero ricco, che conferma la vocazione di RMFonline a essere spazio di approfondimento e confronto, capace di tenere insieme territorio e scenari globali.