Festa di Sant’Apollonia, al Palace di Varese torna l’appuntamento annuale CAO
Un’occasione per ricordare la figura della Santa, ma anche per affrontare tematiche legate alla professione con il contributo di prestigiosi esperti
Torna, anche quest’anno, la celebrazione di Sant’Apollonia, protettrice degli Odontoiatri, organizzata dalla Commissione per gli Iscritti all’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese.
La cerimonia è in programma lunedì 9 febbraio 2026, presso il Palace Grand Hotel di Varese, a partire dalle
ore 19.15. Un’occasione per ricordare la figura della Santa, ma anche per affrontare tematiche legate alla
professione con il contributo di prestigiosi esperti e la partecipazione di tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri e
non solo.
Come spiega il Presidente CAO di Varese, il Dottor Pasquale Paone, “questo nostro incontro vuole festeggiare l’appartenenza al nostro Ordine Professionale, approfondire il significato di tematiche quali lo spirito di servizio, il “farsi carico” e la Responsabilità: valori che sono a fondamento della Professione e della professionalità del medico, sia egli chirurgo od odontoiatra.”
“La Responsabilità non è una iattura ma un’occasione unica per dire a tutti chi siamo davvero, per mostrare cosa siamo disposti a rischiare per il Bene di ogni Uomo. Un “agire responsabile” che restituisce un volto e un cuore umano a degli atti tecnici e tecnologici sempre più sofisticati che potrebbero (forse) guarire ma non salvare, e nemmeno saziare quell’istanza profonda – che ciascuno di noi ha dentro – di essere accolto, compreso; un “prendersi cura” che va ben oltre il mero curare”.
Dopo i saluti istituzionali, il Dottor Stefano Almini, Presidente CAO di Bergamo, si soffermerà sulla figura della Santa protettrice con la relazione “Sant’Apollonia: una storia da conoscere”. Seguirà la Lectio Magistralis “Verso un nuovo paradigma di responsabilità” tenuta dal Professor Stefano Zamagni, Docente a contratto di Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct Professor of International Political Economy alla John Hopkins University-Sais Europe.
La serata si concluderà con la presentazione dei nuovi iscritti all’Albo Odontoiatri dell’OMCeO Varese nel corso dell’ultima annualità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.