Festa di Sant’Apollonia, al Palace di Varese torna l’appuntamento annuale CAO

Torna, anche quest’anno, la celebrazione di Sant’Apollonia, protettrice degli Odontoiatri, organizzata dalla Commissione per gli Iscritti all’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese.

La cerimonia è in programma lunedì 9 febbraio 2026, presso il Palace Grand Hotel di Varese, a partire dalle

ore 19.15. Un’occasione per ricordare la figura della Santa, ma anche per affrontare tematiche legate alla

professione con il contributo di prestigiosi esperti e la partecipazione di tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri e

non solo.

Come spiega il Presidente CAO di Varese, il Dottor Pasquale Paone, “questo nostro incontro vuole festeggiare l’appartenenza al nostro Ordine Professionale, approfondire il significato di tematiche quali lo spirito di servizio, il “farsi carico” e la Responsabilità: valori che sono a fondamento della Professione e della professionalità del medico, sia egli chirurgo od odontoiatra.”

“La Responsabilità non è una iattura ma un’occasione unica per dire a tutti chi siamo davvero, per mostrare cosa siamo disposti a rischiare per il Bene di ogni Uomo. Un “agire responsabile” che restituisce un volto e un cuore umano a degli atti tecnici e tecnologici sempre più sofisticati che potrebbero (forse) guarire ma non salvare, e nemmeno saziare quell’istanza profonda – che ciascuno di noi ha dentro – di essere accolto, compreso; un “prendersi cura” che va ben oltre il mero curare”.

Dopo i saluti istituzionali, il Dottor Stefano Almini, Presidente CAO di Bergamo, si soffermerà sulla figura della Santa protettrice con la relazione “Sant’Apollonia: una storia da conoscere”. Seguirà la Lectio Magistralis “Verso un nuovo paradigma di responsabilità” tenuta dal Professor Stefano Zamagni, Docente a contratto di Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct Professor of International Political Economy alla John Hopkins University-Sais Europe.

La serata si concluderà con la presentazione dei nuovi iscritti all’Albo Odontoiatri dell’OMCeO Varese nel corso dell’ultima annualità.