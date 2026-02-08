Varese News

Festa di Sant’Imerio tra tradizione, benedizione dell’olio di lago e riti antichi

Al quartiere di Bosto la parrocchia di San Michele ha celebrato la Festa di Sant’Imerio con una folta partecipazione: benedizione delle bottiglie di olio di lago, messa solenne e l’antico rito del Faro

Una mattinata dedicata alla fede, alla tradizione e alla comunità si è svolta questa mattina a Varese, nel quartiere di Bosto, per la Festa di Sant’Imerio alla Parrocchia di San Michele.

La celebrazione, caratterizzata da una folta partecipazione di fedeli, ha visto come uno dei momenti più significativi la benedizione delle bottiglie di “Olio di lago di Sant’Imerio” sul sagrato della chiesa, officiata dal prevosto monsignor Gioia. L’antica usanza richiama un legame profondo tra spiritualità e simboli della tradizione locale: l’olio, dopo la benedizione, viene distribuito ai partecipanti come segno di protezione e benedizione per l’anno a venire.

La celebrazione è proseguita all’interno della chiesa parrocchiale con la messa solenne, durante la quale si è svolto l’antichissimo rito del Faro: una palla di fuoco sospesa in alto, che viene accesa per simboleggiare la luce e il cammino di fede della comunità.

Il ricco cartellone della festa ha poi previsto ulteriori iniziative di carattere religioso e culturale, permettendo ai partecipanti di vivere un momento di spiritualità condivisa e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La Festa di Sant’Imerio, con le sue tradizioni secolari, si conferma così un appuntamento atteso nel calendario parrocchiale e cittadino, capace di raccontare la storia, la devozione e l’identità di una comunità legata alle proprie radici.

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
