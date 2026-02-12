Varese News

Saronno/Tradate

Fiamme nella cucina di un ristorante a Saronno, locale dichiarato inagibile

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in Piazza Volontari del Sangue, intorno alle 21.30. Non ci sono feriti

Incendio Saronno

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Saronno in Piazza Volontari del Sangue, ieri, mercoledì 11 febbraio, per un incendio all’interno della cucina di un ristorante che si è propagato all’intera canna fumaria. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30.

Incendio Saronno

Gli operatori in posto con un’autopompa, un’autobotte ed un’autoscala dal Comando di Milano sono riusciti a limitare le fiamme prima che si propagassero alla copertura dell’edificio.
Il locale è stato dichiarato inagibile, non ci sono feriti.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.