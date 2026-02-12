Fiamme nella cucina di un ristorante a Saronno, locale dichiarato inagibile

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Saronno in Piazza Volontari del Sangue, ieri, mercoledì 11 febbraio, per un incendio all’interno della cucina di un ristorante che si è propagato all’intera canna fumaria. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30.

Gli operatori in posto con un’autopompa, un’autobotte ed un’autoscala dal Comando di Milano sono riusciti a limitare le fiamme prima che si propagassero alla copertura dell’edificio.

Il locale è stato dichiarato inagibile, non ci sono feriti.