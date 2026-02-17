Figli, genitori anziani e lavoro: la dura vita della “generazione sandwich”. Raccontaci la tua storia

C’è una fascia di popolazione che i dati ufficiali non riescono a fotografare con precisione: persone, nella maggior parte dei casi donne, appartenenti alla cosiddetta “generazione sandwich”, strette tra la cura dei figli e l’assistenza ai genitori anziani. Un doppio carico che nel Varesotto tiene in piedi migliaia di famiglie, ma che spesso deve fare i conti con una distribuzione dei servizi sul territorio molto disomogenea.

Se la sociologia definisce questo fenomeno una “iper-responsabilità”, per noi di VareseNews la sfida è capire dove questa pressione è più forte. Esistono zone della nostra provincia in cui la solitudine è più pesante? Ci sono “deserti di cura” dove, in mancanza di supporti pubblici, tutto ricade sulle spalle di una sola persona?

A questo tema è dedicato l’incontro “La stagione delle schiacciate” con Laura Turuani, in programma il prossimo 26 marzo alle 21:00 a Materia di Castronno.

Ma quante sono, comune per comune, le donne che gestiscono questo equilibrio precario?

Per scoprirlo abbiamo preparato un sondaggio anonimo. Bastano tre minuti: le vostre risposte ci permetteranno di costruire una mappa del carico di cura nel Varesotto.

<br />

Le vostre storie verranno pubblicate in forma anonima.