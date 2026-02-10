Foibe, commemorazione a Varese con presidio e corteo di gruppi dell’estrema destra

Nessun simbolo di partito, ma una matrice chiaramente di estrema destra. Tante teste rasate e rulli di tamburi lungo le strade del centro cittadino. Si è svolta a Varese la manifestazione organizzata dal Comitato 10 Febbraio in occasione della Giornata del Ricordo, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e all’esodo istriano-dalmata. Il ritrovo è avvenuto nel tardo pomeriggio in piazzale Trieste, nei pressi della stazione ferroviaria, con successiva partenza di un corteo silenzioso.

Come indicato dagli organizzatori, al presidio non erano ammessi simboli o bandiere di partito: i partecipanti hanno esposto esclusivamente il tricolore. La commemorazione si è svolta in un contesto di sicurezza rafforzata, con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine – carabinieri, polizia, Digos e polizia locale – impegnate nel controllo dell’area e nella regolazione del traffico.

Durante l’iniziativa sono stati ricordati i fatti storici legati alle foibe e all’esodo delle popolazioni dell’Istria e della Dalmazia. Pur in assenza di simboli ufficiali, erano presenti rappresentanti di diverse sigle dell’estrema destra varesina e provenienti anche da fuori provincia, alcuni dei quali già coinvolti in altre iniziative analoghe nel Nord Italia.