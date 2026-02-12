Francesca Lollobrigida, bis d’oro alle Olimpiadi nel pattinaggio
Dopo la vittoria sui 3mila metri la romana si ripete sui 5mila superando di appena 10 centesimi l'olandese Conijn
Seconda gara e seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi per Francesca Lollobrigida, la 35enne romana fuoriclasse del pattinaggio di velocità. Sulla pista allestita alla fiera di Rho l’azzurra bissa il successo dei 3metri e si impone di strettissima misura anche sulla distanza dei 5mila metri candidandosi a diventare uno dei simboli di Milano Cortina 2026. (foto Mattia Martegani/VareseNews)
Lollobrigida, impegnata nell’ultima manche (si gareggia due per volta, una volta sola: vince chi ottiene il miglior tempo), ha pattinato sul filo del tempo dell’olandese Merel Conijn e alla fine l’ha battuta di appena dieci centesimi di secondo (6.46.17 per l’azzurra; 6.46.27 per la orange). Vicinissima anche la terza classificata, la norvegese Ragne Wiklund a 17 centesimi dall’italiana.
Per l’Italia dunque arriva la seconda medaglia d’oro di giornata dopo quella, clamorosa, di Federica Brignone nel SuperG di Cortina. Lollobrigida, nata a Frascati, vanta anche una radice nel Varesotto: per diversi anni è stata tesserata per la (allora) Cardano InLine, club di Cardano al Campo specializzato nel pattinaggio a rotelle da cui Francesca proviene.
Francesca Lollobrigida, una medaglia d’oro nata sulle rotelle di Cardano al Campo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.