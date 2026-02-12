Francesca Lollobrigida, bis d’oro alle Olimpiadi nel pattinaggio

Seconda gara e seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi per Francesca Lollobrigida, la 35enne romana fuoriclasse del pattinaggio di velocità. Sulla pista allestita alla fiera di Rho l’azzurra bissa il successo dei 3metri e si impone di strettissima misura anche sulla distanza dei 5mila metri candidandosi a diventare uno dei simboli di Milano Cortina 2026. (foto Mattia Martegani/VareseNews)

Lollobrigida, impegnata nell’ultima manche (si gareggia due per volta, una volta sola: vince chi ottiene il miglior tempo), ha pattinato sul filo del tempo dell’olandese Merel Conijn e alla fine l’ha battuta di appena dieci centesimi di secondo (6.46.17 per l’azzurra; 6.46.27 per la orange). Vicinissima anche la terza classificata, la norvegese Ragne Wiklund a 17 centesimi dall’italiana.

Per l’Italia dunque arriva la seconda medaglia d’oro di giornata dopo quella, clamorosa, di Federica Brignone nel SuperG di Cortina. Lollobrigida, nata a Frascati, vanta anche una radice nel Varesotto: per diversi anni è stata tesserata per la (allora) Cardano InLine, club di Cardano al Campo specializzato nel pattinaggio a rotelle da cui Francesca proviene.