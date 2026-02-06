Furgone contro il guard rail a Somma Lombardo, tre feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì, a Somma Lombardo, in viale Europa. Un furgone con a bordo tre uomini ha impattato contro il guard rail, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento dei feriti in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 10.20. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha collaborato con il personale sanitario per l’estricazione degli occupanti e per la messa in sicurezza del veicolo coinvolto.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I tre uomini, di 34, 65 e 67 anni, sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto con ambulanze ed elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale Soreu Laghi.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: uno all’ospedale di Legnano, uno all’ospedale di Varese – Circolo e uno all’ospedale Sant’Anna di Como.

Forze dell’ordine sul posto

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.