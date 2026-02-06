Furgone contro il guard rail a Somma Lombardo, tre feriti in ospedale
I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per l’estricazione dei feriti e la messa in sicurezza del mezzo
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì, a Somma Lombardo, in viale Europa. Un furgone con a bordo tre uomini ha impattato contro il guard rail, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento dei feriti in ospedale.
L’allarme è scattato intorno alle 10.20. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha collaborato con il personale sanitario per l’estricazione degli occupanti e per la messa in sicurezza del veicolo coinvolto.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
I tre uomini, di 34, 65 e 67 anni, sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto con ambulanze ed elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale Soreu Laghi.
Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: uno all’ospedale di Legnano, uno all’ospedale di Varese – Circolo e uno all’ospedale Sant’Anna di Como.
Forze dell’ordine sul posto
Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.