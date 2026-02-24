Futura pimpante, battuta Melendugno

Secondo successo consecutivo nella pool promozione del campionato di Serie A2 per la Futura Volley Busto Arsizio che davanti al proprio pubblico supera nel posticipo del lunedì sera le pugliesi di Melendugno con il punteggio di 3-1.

Tre punti utili per la squadra di Tettamanti, autrice di una prova solida e brava a gestire i momenti chiave della partita oltre che a confermare i segnali di crescita già mostrati di recente. Un po’ per volta quindi le Cocche risalgono la classifica: Fasano è raggiunta a quota 18, Roma è quinta ma avanti una sola lunghezza rispetto a Busto.

Per festeggiare i compleanni di Rebora e Moroni, la Futura ha composto numeri interessanti: 41% in fase d’attacco, 12 muri e 39% di ricezione perfetta. Il ko nel primo set (22-25) è stato ampiamente cancellato nella seconda frazione conclusa con le ospiti a quota 16. E poi nel terzo è arrivato il momento clou: Melendugno è arrivata a un passo dal chiudere (22-24) ma la Futura si è ritrovata in tempo e ha vinto il parziale 28-26 con i punti vincenti di Taborelli e Talarico. Nel quarto set infine, altro divario netto (25-17) per la festa della Soevis Arena.

Top scorer biancorossa Alyssa Enneking con 18 punti (48% in attacco) ma il titolo di MVP è andato a Marika Longobardi (14 punti con 3 ace, un muro e il 42% di ricezione perfetta). Doppia cifra anche per Veronica Taborelli (15 col 44%), Sofia Rebora (12 con 3 muri) e Alice Farina (14 con 4 muri). Tra le ospiti spiccano i 20 punti di Bassi, quasi inarrestabile nel terzo set, e i 12 di Babatunde.

Futura Volley Giovani-Narconon Melendugno 3-1

(22-25, 25-16, 28-26, 25-17)



FVG Busto A.: Sassolini, Taborelli 15, Rebora 12, Farina 14, Enneking 18, Longobardi 14, Blasi (L), Alberti, Orlandi, Sormani, Talarico 3. N.e. Ternava, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Melendugno: Avenia 4, Bassi 20, Babatunde 12, Riparbelli 2, Bulaich 11, Perfetto 6, Morandini (L), Colombino 4, Sturniolo, Joly 3, Gianfico, Maruotti 1, . N.e. Roserba (L2). All. Giunta.

Note. Durata set: 29’, 22’, 33’, 24’; tot. 1h56’.

Futura: battute sbagliate 9, vincenti 5, ricezione positiva 48% (perfetta 39%), attacco 41%, muri 12. Melendugno: battute sbagliate 11, vincenti 6, ricezione positiva 55% (perfetta 41%), attacco 35%, muri 8. Spettatori 295.

​