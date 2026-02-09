Gavirate festeggia il carnevale: domenica 15 febbraio appuntamento in piazza per i bambini

È in calendario per domenica 15 febbraio il Carnevale gaviratese, che anche quest’anno si presenta in una versione ridotta e pensata soprattutto per i più piccoli.

L’appuntamento è in piazza Repubblica, dalle 14.30 alle 17.30, con “Il Carnevale dei bambini”, iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Gavirate e dal Distretto Due Laghi.

Il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie e ai bambini, con un programma di animazione. In piazza saranno presenti Pink Lella Animazione, Sonia Glitter Magic ed Emile Bolle.

La festa prevede uno spettacolo di magia comica, un laboratorio di bolle di sapone giganti accompagnato da uno show, baby dance, giochi, karaoke e musica. Non mancheranno i palloncini modellabili per tutti, il truccabimbi e una merenda a base di chiacchiere. Spazio anche alla sfilata delle mascherine: tutti i bambini sono invitati a partecipare e le più belle verranno premiate.

Il Carnevale di Gavirate, oggi concentrato su un evento più contenuto, arriva dopo anni in cui la manifestazione aveva una dimensione ben diversa. Prima della pandemia, e fino al 2019, la città era infatti animata dalla grande sfilata dei carri allegorici, molto partecipata e capace di coinvolgere l’intera comunità. Quella fu anche l’ultima edizione segnata dalla presenza di Pierluigi Roncari, per tutti “Pigi”, scomparso proprio nel 2019: per oltre vent’anni protagonista dell’organizzazione del Carnevale gaviratese e presidente della Pro Loco di Besozzo negli anni Novanta. Un ricordo che riporta alla memoria un Carnevale più ampio e partecipato, che resta ancora oggi nel cuore di molti gaviratesi.