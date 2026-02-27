Gorla Minore celebra le donne a marzo con “La Levatrice di Olonia”

Il Comune di Gorla Minore dedica il mese di marzo alle donne con una serie di iniziative speciali.

Protagonista della programmazione culturale è la Biblioteca Comunale, che nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore” presenta un’occasione interessante per gli appassionati di letteratura e storia locale.

Venerdì 6 marzo 2026 alle 21, presso la Sala Verde di Villa Durini, si terrà la presentazione del libro “La Levatrice di Olonia” di Mario Alzati. L’evento, condotto dall’intervista della giornalista Mariagiulia Porrello, racconta del romanzo che rappresenta un viaggio nei paesi della Valle Olona, descritti con profonda conoscenza dei luoghi e dei personaggi che caratterizzano il territorio.

L’ingresso è gratuito e la partecipazione è libera. L’accesso alla Sala Verde avviene da Via San Martino. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale.