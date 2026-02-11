Grande partecipazione alla cena tradizionale lombarda della Croce Rossa di Varese

Si è svolta sabato 7 febbraio, presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, la Cena Tradizionale Lombarda, un appuntamento che ha unito convivialità, tradizione e solidarietà, registrando una partecipazione molto significativa da parte della cittadinanza.

Oltre 150 persone presenti in sede e circa 100 pasti da asporto distribuiti: numeri importanti che confermano la forte vicinanza della comunità alle attività della Croce Rossa di Varese e al suo impegno quotidiano sul territorio.

La serata si è svolta in un clima di grande partecipazione e condivisione, arricchita dal tradizionale gioco della tombola e da un menù ispirato alla cucina lombarda, con tre piatti principali molto apprezzati da tutte le persone partecipanti.

Il Comitato desidera ringraziare in modo particolare il Gruppo Alpini Varese per la preparazione della polenta, i sostenitori storici: Agricola, Panificio Pigionatti e Mantegazza Formaggi, oltre a tutto il personale volontario e le amiche che hanno contribuito alla riuscita dell’evento preparando torte e specialità per i buffet di antipasti e dolci.

«Eventi come questo dimostrano quanto sia forte il legame tra la Croce Rossa e la città. La partecipazione della cittadinanza rappresenta un sostegno concreto alle nostre attività e ci permette di continuare a essere presenti sul territorio con servizi, assistenza e progetti rivolti alle persone che hanno più bisogno», dichiara Simone Filippi, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese.

Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività socio-assistenziali che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese svolge quotidianamente a favore della comunità, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.