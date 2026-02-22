“Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme”

Giorgio arrivava al Circolino con un andare tutto suo e un sorriso aperto. Amava intrattenersi parlando di Cina e sindacato, le sue più grandi passioni di allora. Una terza era la “sua” Bassani perché lì dentro aveva passato la vita lavorativa ed era grato per quella esperienza.

Scattò presto una bella amicizia e la sua curiosità innata per la vita lo fece avvicinare prima al Circolino e poi a Varesenews. Ricordo come oggi un’uscita al Montallegro. Eravamo una sorta di pionieri per quella che da lì a poco sarebbe diventata una vera impresa editoriale. Il giornale aveva già due anni e la piccola redazione era stipata nei locali al primo piano di via Sant’Imerio. Quel pranzo nei locali del ristorante all’epoca gestito da Marco Nizzardo, era partecipato da una variegata combriccola. Con me e Michele c’erano Pier Fausto Vedani, Riccardo Prina, Erika La Rosa, Giorgio e diversi altri con una partecipazione speciale di Isabel Lima che quel giorno ci fece le prime foto da usare per i nostri profili. Lei aveva già fatto vedere il suo valore negli scatti a Pozzecco e Meneghin nei locali della redazione pochi giorni prima della vittoria della stella.

Giorgio era dei nostri e il suo contributo era sempre interessante perché portatore di valori profondi. La sua vita è stata intessuta di quei principi che mettevano al centro sempre le persone.

Negli ultimi anni ci siamo un po’ persi di vista. Come può succedere alle belle relazioni e ai progetti che poi crescono, le strade prendono direzioni diverse, ma era sempre un piacere rivederci.

Che brutta notizia la morte di Giorgio. Davvero grazie per quel pezzo di strada fatto insieme e per quella tua presenza preziosa nella storia della nostra città.