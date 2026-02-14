Varese News

Guasto alla casetta dell’acqua di Vergiate, «Attesi i pezzi di ricambio»

A segnalarlo è stata l'amministrazione comunale, che è in contatto con l'operatore e sta seguendo la problematica

Da martedì 10 febbraio la casetta dell’acqua di piazza Baj, a Vergiate, è fuori servizio a causa di un guasto tecnico. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che informa i cittadini sull’interruzione temporanea del servizio.

L’azienda concessionaria ha confermato di aver già ordinato i pezzi di ricambio necessari per la riparazione ed è ora in attesa della loro consegna.

L’Amministrazione comunale fa sapere di essere in continuo contatto con l’operatore per velocizzare i tempi di riparazione.

Pubblicato il 14 Febbraio 2026
