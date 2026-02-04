I Commercialisti di Busto trionfano sulla neve

A pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ha organizzato l’annuale Trofeo Nazionale dei Commercialisti sulla Neve, giunto ormai alla 16ma edizione, e disputatosi quest’anno sulle nevi della Val d’Ultimo, vicino a Merano.

Erano 18 gli Ordini giunti da tutta Italia che si sono cimentati nel fondo e nello slalom gigante ed hanno reso onore al trionfo, su tutta la linea, degli atleti nostrani. Non solo la classifica generale ha infatti visto premiato l’ODCEC bustocco, ma il dominio è stato totale, con vittorie anche di tutte le classifiche assolute.

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio Ivana Boffo ha fatto la voce grossa nella gara unica femminile di fondo, mettendosi alle spalle Paola Borghi e Roberta Sozzi a confermare il podio interamente a tinte bianco-rosse dell’anno precedente, mentre Bruno Fisco conquistava la vittoria nella Master B maschile. Il tripudio è stato totale, con Marco Pontiroli che, in contemporanea, si confermava dominatore della Master A e della classifica assoluta con Alberto Ravetta che chiudeva la gara al terzo posto. Medaglia di legno a Giorgio Candido, fuori dal podio per una manciata di secondi.

Al sabato, nella meravigliosa cornice dello Schwemmalm, i bustocchi hanno reso onore a Dominik Paris, che qui è nato ed ha indossato i suoi primi sci e tra pochi giorni parteciperà alla discesa libera ed al supergigante olimpici. Alberto Ravetta ha fatto registrare il miglior tempo assoluto nello slalom gigante, confermandosi quindi al primo posto anche nella Master A3 Maschile davanti a Marco Pontiroli, mentre Paola Borghi ha dominato la categoria femminile davanti a Nora Cattaneo. Medaglia di bronzo invece per Bruno Fisco nella Master B3 maschile. Solo una dubbia squalifica ha invece negato a Giorgio Candido la seconda posizione assoluta.

Alla premiazione, che ha visto in seconda posizione l’Ordine di Udine – vincitore quindi del titolo riservato agli ordini del Triveneto – e al terzo l’Ordine di Trieste, la coppa per il Titolo Nazionale è stata ritirata dal capitano dello ski team di Busto Arsizio Fausto Mazzucchelli, fermato da un infortunio proprio durante la preparazione delle gare, che non ha comunque fatto mancare alla squadra il suo apporto carismatico.

Mazzucchelliha tenuto a ringraziare il presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, Michele Sessolo, giunto al suo ultimo anno di mandato, ed Elena Gallina – Segreteria Eventi dell’ADCEC Tre Venezie – e le sue collaboratrici Silvia e Laura, per l’impeccabile organizzazione che da anni riescono a garantire, oltre alla calorosa accoglienza dell’Arosea Life Balance Hotel, che ha ospitato gli atleti nella tre giorni di competizioni.