Il Campo dei Fiori Trail festeggia dieci anni con oltre duemila atleti

La manifestazione internazionale torna al Lido di Gavirate con cinque gare competitive e il grande ritorno dell'ultra trail da 70 chilometri per i corridori più esperti

Il Campo dei Fiori Trail taglia il traguardo della decima edizione e si prepara a invadere i sentieri del Varesotto. Sabato 7 e domenica 8 marzo, il Lido di Gavirate tornerà a essere l’ombelico del mondo per il trail running internazionale, con oltre 2.000 atleti pronti a sfidarsi tra le vette del Parco Regionale e della Comunità Montana del Piambello. Un evento che quest’anno celebra il suo decennale consolidando il legame tra sport agonistico e promozione del territorio.

Il ritorno della “sfida regina” sui 70 chilometri

La grande novità di questa edizione è il ritorno della prova da 70 chilometri (ITAS), un tracciato impegnativo con 3.900 metri di dislivello positivo. Questa distanza è stata pensata per soddisfare gli “ultra runner” che, all’inizio della stagione, cercano percorsi a quote medie per preparare le gambe alle grandi competizioni estive in alta montagna. Accanto alla prova regina, l’offerta sportiva rimane vastissima: dalla Elmec 12 km alla Vibram 38 km, passando per la Novauto 50 km e la seguitissima I-EXE 28 km, che da sola vedrà al via ben 800 corridori attirati dai sentieri scorrevoli e dai panorami mozzafiato.

Un viaggio tra i simboli delle Prealpi

Il percorso di gara è un vero e proprio catalogo delle bellezze naturali varesine. I corridori toccheranno punti iconici come il Sacro Monte, la Rasa, il Monte Chiusarella e la Martica, spingendosi fino alla Valganna e al Monte Minisfreddo. Il tracciato toccherà anche il Poncione di Ganna, il borgo dipinto di Boarezzo, Brinzio e il Forte di Orino. «Ogni salita e ogni discesa – spiegano gli organizzatori – metterà alla prova anche i più allenati, trasformando ogni panorama in una sfida contro il cronometro».

Non solo corsa: tornano le due ruote

Domenica 8 marzo sarà anche il giorno della “All4Cycling Bike Trail Adventure”. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione ciclistica non competitiva coinvolgerà 200 appassionati di gravel, e-bike e mountain bike. Tre le distanze previste (38, 45 e 70 km) per esplorare l’area compresa tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore, offrendo un’alternativa su due ruote per chi preferisce i pedali alle scarpe da trail.

Servizi e iscrizioni al Lido di Gavirate

Il quartier generale del Lido di Gavirate garantirà agli atleti tutti i servizi necessari: dai ristori lungo il percorso all’area massaggi, fino al tradizionale pasta party finale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 1° marzo, salvo esaurimento dei pettorali disponibili. Per partecipare è necessario il certificato medico sportivo agonistico, ma non è richiesto l’obbligo di tesseramento federale.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
