Al via tra nebbia e sentieri prealpini la Campo dei Fiori Trail: migliaia di runner sulle montagne varesine
Partenza all’alba dal Lido della Schiranna per la gara regina da 70 chilometri, poi le altr eprove. Il percorso attraversa i sentieri del Parco del Campo dei Fiori tra Sacro Monte, Valganna e Piambello con panorami sul lago di Varese
È partita all’alba, avvolta da una leggera nebbiolina che sul Lago di Varese sembra annunciare gli ultimi giorni dell’inverno, l’edizione 2026 della Campo dei Fiori Trail, la corsa che porta centinaia di runner sui sentieri delle Prealpi varesine.
Le gare del sabato (le prime, alle 5.00) sono scattate quando il cielo era ancora scuro, con gli atleti pronti ad affrontare i percorsi che si snodano sulle montagne del Parco regionale Campo dei Fiori, attraversando uno dei paesaggi più suggestivi del territorio, tra boschi, creste panoramiche e antichi borghi.
La prima partenza è stata quella della Itas 70K, la prova più lunga e impegnativa del programma, scattata prima dell’alba dal Lido della Schiranna. I concorrenti sono chiamati ad affrontare 70 chilometri con circa 3.900 metri di dislivello positivo e un tracciato che si sviluppa per il 68% su sentieri. Dopo la partenza sul lungolago, la corsa entra nei sentieri del parco toccando luoghi simbolo della montagna varesina come il Sacro Monte di Varese, il borgo della Rasa, il Monte Chiusarella e il Monarco dopo la discesa in Valganna.
Il percorso prosegue quindi verso il Minisfreddo e il Monte Piambello, prima della discesa a Brinzio e della nuova salita verso il massiccio del Campo dei Fiori. Gli ultimi chilometri conducono gli atleti fino al Forte di Orino e poi nell’ultima discesa verso il traguardo.
La 70 chilometri è valida per il Grand Prix IUTA 2026, il circuito nazionale delle ultramaratone, e assegna anche punti utili per la qualificazione alle UTMB World Series, una delle competizioni più prestigiose del trail running mondiale.
Sempre nella mattinata di sabato sono previste anche le partenze della Vibram 38K, scattata alle 7 con circa 2mila metri di dislivello, e della Novauto 50K, partita alle 8 con 2.500 metri di dislivello positivo. Secondo le previsioni degli organizzatori i primi arrivi della 38 chilometri sono attesi intorno alle 10, mentre la 50 chilometri dovrebbe concludersi verso le 12.30.
Per la gara regina da 70 chilometri i tempi si allungano: i migliori atleti potrebbero tagliare il traguardo dopo circa otto ore di gara, quindi attorno alle 13, mentre gli arrivi continueranno a susseguirsi per tutto il pomeriggio, tra fatica, entusiasmo e i panorami delle Prealpi varesine che accompagnano ogni passo dei partecipanti.
