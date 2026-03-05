Tra il lungolago e i sentieri delle Prealpi: è il weekend del Campo dei Fiori Trail

Zaino pronto, attrezzatura collaudata, scarpe allacciate: sabato 7 e domenica 8 marzo a Gavirate si torna a correre il Campo dei Fiori Trail, la maggiore manifestazione di questo tipo organizzata sul territorio che permette di “collegare” con i suoi tanti percorsi il lago con la montagna attraverso sentieri e passaggi di grande suggestione. L’evento ha la sua base al Lido di Gavirate ma poi si snoda nel territorio del Parco Campo dei Fiori e vede al via duemila atleti e appassionati di questo genere di competizioni.

Il programma si estende su due giornate: quella del sabato prevede la disputa della gara più lunga, la Itas 70K (ogni percorso prende il nome da uno sponsor ed è caratterizzato dal numero di chilometri) che scatterà alle 5 del mattino. I concorrenti in questo caso devono affrontare 3.900 metri di dislivello positivo con il 68% del tracciato su sentiero: dopo la partenza dal Lido e la salita sui sentieri del Parco si transiterà dal Sacro Monte, dalla Rasa, dal Monte Chiusarella e dal Monarco (dopo essere scesi in Valganna), dal Minisfreddo e dal Piambello. Quindi la discesa a Brinzio e la scalata del Campo dei Fiori, il tratto sino al Forte di Orino e l’ultima “picchiata” verso il traguardo. La 70K è una prova valida per il Grand Prix IUTA 2026 (il circuito nazionale delle ultramaratone) e assegna punti per qualificarsi alle UTMB World Series.

Sabato mattina sono previste anche le partenze della Vibram 38K (alle 7; dislivello di 2mila metri) e della Novauto 50K (alle 8, dislivello di 2.500 metri). Gli organizzatori hanno ipotizzato i seguenti orari di arrivo: la 38K dovrebbe terminare intorno alle 10 (il primo pasta party sarà alle 11,30), la 50K verso le 12.30. L’impegno per la 70K invece è più esteso anche se i primi concorrenti dovrebbero concludere dopo 8 ore, quindi intorno alle 13. Parliamo naturalmente dei migliori tempi, ma gli arrivi si susseguiranno lungo tutto il pomeriggio.

Domenica 8 marzo invece si disputano le prove con un chilometraggio minore: alle 8 partirà la I-Exe 28K (1.300 metri di dislivello positivo), mentre alle 9.30 sarà la volta della Elmec 12K (500 m D+), distanza più breve ma comunque tecnica e immersa nei sentieri del parco, utilizzata da molti neofiti ed esordienti che si avvicinano all’affascinante disciplina del trail running. La giornata includerà anche la Bike Trail Adventure, iniziativa dedicata alle due ruote, e nuovi momenti conviviali con il pasta party previsto dalle 11.30. Gli arrivi dei vincitori sono stimati intorno alle 10.15 per la 28K e alle 10.20 per la 12K.

Tra i momenti simbolici della manifestazione c’è la premiazione del Cleaning Forest Team, prevista domenica alle 15. Si tratta del gruppo di volontari che durante l’anno si occupa della pulizia e della manutenzione degli oltre 80 chilometri di tracciati utilizzati dal Campo dei Fiori Trail. Durante il weekend sono previsti anche momenti dedicati alle istituzioni del territorio: il primo sabato pomeriggio in occasione delle premiazioni della 70K, il secondo domenica durante la cerimonia dedicata proprio al Cleaning Forest Team.