Il centrodestra lancia la corsa alle elezioni di Varese 2027 con un evento sulla sicurezza dal Teatro Santuccio

Prima uscita pubblica del centrodestra varesino in vista delle elezioni comunali del 2027. Sabato 28 febbraio, dalle 9.30 alle 13, al Teatro Santuccio di via Sacco si terrà il primo incontro promosso congiuntamente da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Lombardia Ideale per dare ufficialmente il via al percorso verso le prossime amministrative.

L’appuntamento, dal titolo “Varese sicura, vivibile, bella, attrattiva”, segna l’avvio della campagna elettorale della coalizione che punta a riconquistare il governo del capoluogo.

Secondo quanto anticipato focus della mattinata sarà dedicato ai temi della sicurezza e della qualità della vita in città. Sono previsti panel con esperti, associazioni e rappresentanti del territorio che affiancheranno esponenti politici locali, regionali e nazionali.

Spazio anche al tema referendario del momento, con l’intervento del sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro, che affronterà il tema della riforma costituzionale della magistratura.

Tra gli ospiti annunciati figurano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli onorevoli Andrea Pellicini, Stefano Candiani e Alessandro Colucci, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e i consiglieri regionali Emanuele Monti, Giuseppe Licata, Luigi Zocchi e Romana Dell’Erba.

Un percorso in due tappe

È già in calendario un secondo appuntamento, sempre al Teatro Santuccio, il 28 marzo. In quell’occasione saranno approfonditi gli altri due pilastri del futuro programma: “Varese Bella” e “Varese Attrattiva”.

Anche per il secondo incontro sono attese voci del territorio e rappresentanti istituzionali della coalizione, che si candida a guidare la città dopo la prossima tornata elettorale.

Con questo primo appuntamento pubblico, il centrodestra prova dunque a compattarsi e a rilanciare la propria proposta politica in vista di una sfida elettorale che, pur lontana nel calendario, entra già nel vivo del dibattito cittadino.