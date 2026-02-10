Varese News

Il curling non tradisce: Constantini-Mosaner bronzo nel doppio misto

I campioni di Pechino 2022 restano sul podio superando, nella finale di consolazione, la Gran Bretagna per 5-3. Decisivo il punto al terzo "end"

stefania constantini amos mosaner curling | foto Italia Team

Rimasti fuori dalla finale per un solo punto dopo un match equilibratissimo con gli USA, Stefania Constantini e Amos Mosaner non hanno tradito nella finale per il terzo posto. La coppia azzurra del curling doppio misto è salita di nuovo sul podio olimpico conquistando una bella medaglia di bronzo. (foto Italia Team)

Quattro anni dopo l’oro di Pechino quindi, nuovo risultato strepitoso ai Giochi per la coppia formata dalla 26enne cadorina e dal 30enne trentino, entrambi tesserati per le Fiamme Oro. Nella finale di consolazione gli azzurri hanno battuto per 5-3 la Gran Bretagna in una partita in cui ogni end è terminato con un solo punto. L’equilibrio è stato spezzato solo nella terza “mano” quando l’Italia ha ottenuto il punto nonostante gli inglesi avessero l’ultima stone. Alla fine Constantini e Mosaner hanno creato le condizioni per andare a punto anche nell’end conclusivo e Stefania non ha sbagliato l’ultimo accosto.

Quella ottenuta a Cortina è la seconda medaglia di giornata per l’Italia dopo il clamoroso oro nella staffetta mista dello short track conquistato ad Assago. Il totale sale così a quota 11 podi tricolori: gli azzurri sono la squadra che ne ha conquistati di più fino a questo momento.

di
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
