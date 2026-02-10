Il Lago Maggiore protagonista alla Bit di Milano con le opere di Alessandro Puccia

Cinqueecento campioni d’acqua raccolti tra l’alba e il tramonto per raccontare l’identità di un territorio che chiede di essere osservato sotto la lente di un microscopio. Il Lago Maggiore si presenta così alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che martedì 10 febbraio ha aperto i battenti nel capoluogo lombardo per fare il punto sulle mete globali del viaggio. Nello stand di Regione Lombardia, tra operatori e strategie di marketing, lo spazio è stato dedicato alla presentazione dei nuovi ambasciatori del territorio, con l’artista Alessandro Puccia scelto per rappresentare il Verbano.

L’indagine di Puccia, curata da Clelia Patella, vuole rendere la sostanza liquida in un archivio naturale dove il paesaggio incontra il tempo. L‘artista, infatti, preleva la materia, la conserva e la analizza tecnicamente, rivelando stratificazioni che l’occhio umano non può percepire autonomamente. Il progetto, intitolato Inner Lake, nasce da un rapporto viscerale con i luoghi che l’autore abita e si configura come un tentativo di trattenere una bellezza per definizione mutevole.

I campioni prelevati lungo l’asse che unisce Laveno e Ispra raccontano i riflessi delle montagne, l’influenza del vento e le correnti interne che generano pattern sempre differenti, rendendo il lago un organismo vivo e dotato di una propria pelle in continuo cambiamento. In questo contesto, l’acqua non è solo un elemento paesaggistico ma un mezzo per leggere il territorio in modo lento e consapevole.