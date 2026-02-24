Varese News

Il lupo che attacca un gregge di pecore a Varese e gli ucraini in piazza

Le principoali news da ascoltare in meno di 10 minuti

podcast notizie varesenews


Tra le principali notizie di martedì 24 febbraio torna il lupo del Campo dei Fiori che questa volta attacca un gregge di pecore alla Rasa, gli ucraini tornano nelle piazze del Varesotto a quattro anni dall’inizio dell’invasione russa, i 40 anni della comunità Gulliver e la sua storia che si intreccia con la città di Varese, il Rally dei Laghi che arriva sulle strade del nord della provincia e altro.

