Il Parco Pineta riapre le porte: primavera tra natura, stelle e sfide da piccoli esploratori

Con il risveglio della natura torna ad animarsi il cuore pulsante del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Con l’arrivo della primavera, il Centro Didattico Scientifico riattiva ufficialmente la stagione delle aperture domenicali, rimettendo in campo le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e un fitto programma di iniziative per famiglie e appassionati.

Le attività con le GEV

Le Guardie Ecologiche tornano protagoniste con le proposte più amate dai visitatori:

Visite guidate al Sentiero Natura: escursioni gratuite nel bosco per scoprire gli equilibri dell’ecosistema locale. Le prenotazioni si effettuano direttamente sul posto.

Le prove dell’esploratore: un’attività dedicata ai bambini dagli 8 anni in su. Si tratta di quattro sfide (birdwatching, orienteering, caccia alle statue nel “Sentiero della Magia del Bosco” ed esplorazione del “Sentiero del Sistema Solare”) che permettono di completare un personale “quaderno dell’esploratore”.

Astronomia e sentieri tematici

Accanto alle attività nel bosco, il Centro conferma i viaggi immersivi a pagamento nell’EcoPlanetario, dedicati alla scoperta dello spazio. In alcune domeniche selezionate, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente l’Osservatorio Astronomico, grazie alla collaborazione con la Cooperativa AstroNatura e il patrocinio del Comune di Tradate.

Sempre fruibili, invece, i sentieri tematici che caratterizzano l’area: dal percorso F.A.T.A. al LibroGame Live “La Selva del Fato”, fino ai tracciati dedicati alla magia e all’astronomia.

Un 2025 da record

La nuova stagione parte su basi estremamente solide. Il 2025 si è chiuso infatti con numeri importanti: 16.144 visitatori totali, di cui ben 6.000 durante le domeniche e oltre 11.500 studenti che hanno preso parte alle attività didattiche.

Il calendario 2026

Il programma per l’anno in corso promette di non deludere le aspettative. Tra gli appuntamenti più attesi tornano la Festa degli Aquiloni e la Locanda degli Animali, oltre a una serie di eventi diurni e serali. Il calendario completo è consultabile sul portale ufficiale dell’ente (www.ateinsubriaolona.it).