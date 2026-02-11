Il parroco salva la statua della Madonna dalle rovine della torre di Corgeno
La statua, completamente intatta, si trova ora sull'altare della Chiesa di San Giorgio
Una buona notizia per i fedeli del piccolo borgo di Corgeno. Il parroco di Vergiate, don Fabrizio Crotta, mercoledì 11 febbraio ha estratto la statua della Madonna dalle macerie della torre crollata il 4 febbraio.
Don Fabrizio si era recato nel parco di fronte alla chiesa di Corgeno per controllare i resti dell’antica torre. Scavando tra le macerie, ecco la bella sorpresa: la statua della Madonna che per tanto tempo ha abitato una nicchia all’interno della parete crollata di recente era lì, del tutto intatta.
La statua è stata quindi trasportata all’interno della vicina Chiesa di San Giorgio, dove – dopo solamente una spolverata – è tornata a vigilare sui fedeli della frazione di Vergiate dall’altare, dove ogni visitatore può ammirarla.
