Il parroco salva la statua della Madonna dalle rovine della torre di Corgeno

La statua, completamente intatta, si trova ora sull'altare della Chiesa di San Giorgio

Una buona notizia per i fedeli del piccolo borgo di Corgeno. Il parroco di Vergiate, don Fabrizio Crotta, mercoledì 11 febbraio ha estratto la statua della Madonna dalle macerie della torre crollata il 4 febbraio.

Don Fabrizio si era recato nel parco di fronte alla chiesa di Corgeno per controllare i resti dell’antica torre. Scavando tra le macerie, ecco la bella sorpresa: la statua della Madonna che per tanto tempo ha abitato una nicchia all’interno della parete crollata di recente era lì, del tutto intatta.

La statua è stata quindi trasportata all’interno della vicina Chiesa di San Giorgio, dove – dopo solamente una spolverata – è tornata a vigilare sui fedeli della frazione di Vergiate dall’altare, dove ogni visitatore può ammirarla.

don fabrizio crotta
La statua della Madonna sull’altare della Chiesa di San Giorgio

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
