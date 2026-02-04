Crolla una parete dell’antica torre vicino alla chiesa di Corgeno
Si tratta dei resti della fortificazione edificata nel tardo medioevo nei pressi della Chiesa di San Giorgio: un edificio simbolo per gli abitanti della frazione ma ammalorato da tempo
Hanno resistito per almeno cinquecento anni, ma le piogge degli ultimi giorni si sono rivelate troppo da sopportare per i resti dell’antica torre medievale situata nei pressi della Chiesa di San Giorgio a Corgeno, la frazione di Vergiate affacciata sul Lago di Comabbio. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, la parete posteriore della torre è crollata e sono sopravvissuti solamente i due muri laterali.
Fortunatamente, nel crollo non è rimasto ferito nessuno e non risultano altri danni. Il danneggiamento della torre rappresenta però un brutto imprevisto per la piccola comunità di Corgeno, che ha sempre considerato quell’edificio un simbolo dell’intera frazione. La torre fa parte di un complesso di fortificazioni risalente probabilmente al tardo medioevo: un piccolo forte citato già in alcuni documenti del XVI secolo, ma di cui oggi sopravvivono poche testimonianze (nel corso degli anni alcune parti della struttura sono inoltre state incorporate nella stessa Chiesa di San Giorgio).
La “Turascia” (così gli abitanti di Corgeno chiamano con affetto la torre interessata dal crollo) era ammalorata già da diverso tempo. «In passato – spiega il parroco di Vergiate don Fabrizio Crotta – si era valutato di consolidarla della e si erano svolti anche dei lavori di pulizia per rimuovere la vegetazione che la ricopriva. Sarebbe servito un intervento più strutturato, ma la parrocchia non aveva le risorse necessarie».
La parrocchia ha segnalato l’episodio alla Curia e alla Soprintendenza delle belle arti ed è in attesa della loro risposta per valutare insieme i prossimi passi. Intanto, il parroco si rivolge anche alla comunità di Corgeno, «Chiunque voglia dare una mano a sostenere il recupero della torre, è il benvenuto».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.