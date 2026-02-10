Varese News

Il rapper Kid Yugi conquista Varese con il suo instore

L’occasione è stata l’instore di domenica pomeriggio per il suo nuovo album Anche gli eroi muoiono, uscito il 30 gennaio

Il rapper Kid Yugi a Varese

Kid Yugi ha fatto tappa a Varese. Il rapper ventitreenne che sorprende per testi ricchi di riferimenti letterari e cinematografici, ha incontrato i fan nel pomeriggio a Varese Dischi, in piazza Repubblica. L’occasione è stata l’instore per il suo nuovo album Anche gli eroi muoiono, uscito il 30 gennaio in CD e vinile, in edizioni curate con dettagli differenti oltre al formato.

Dalle 16 alle 19, Kid Yugi ha firmato copie e scattato foto con i fan, creando un’atmosfera calorosa nel cuore della città.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
