In via Luini a Varese si abbatte l’ex palazzina dell’Asl. Entro giugno Provincia realizzerà uno stabile di 4 piani

Abbattere per ricostruire in tempi record, pena la perdita dei finanziamenti PNRR. È la missione di Provincia di Varese che ha avviato il cantiere in via Bernardino Luini dove sorgerà il nuovo centro per l’impiego cittadino.

In questi giorni è aperto il cantiere: si stanno abbattendo i muri interni per poi procedere alla demolizione della palazzina: « Abbiamo avuto qualche rallentamento con le autorizzazioni e abbiamo incontrato delle difficoltà per la presenza di materiali da smaltire in modo separato – spiega il Presidente Marco Magrini – ora però si procede in modo spedito. I tempi sono davvero stringati, arriveremo sul filo di lana ma ce la faremo».

L’obiettivo è ambizioso. La cartellonistica esterna parla di manutenzione straordinaria ma il Presidente è più esplicito: «Dobbiamo demolire completamente l’ex sede dell’As e ricostruire uno stabile di 4 piani. Abbiamo un progetto che ricalca un po’ la facciata del precedente edificio anche per accorciare i tempi burocratici di approvazione del progetto».

I costi di realizzazione dell’intervento ammontano a 6,7 milioni di euro che fanno parte della dotazione PNRR di Villa Recalcati. Una volta completato, tutto il personale del centro per l’impiego di via Crispi e di via Daverio verrà spostato nel nuovo e più capiente ambiente.