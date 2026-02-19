In via Luini a Varese si abbatte l’ex palazzina dell’Asl. Entro giugno Provincia realizzerà uno stabile di 4 piani
I lavori sono ormai partiti. È una lotta contro il tempo per poter concludere la costruzione nei termini indicati dal PNRR. Il Presidente Magrini assicura il completamento del progetto per la nuova sede del Centro per l'impiego
Abbattere per ricostruire in tempi record, pena la perdita dei finanziamenti PNRR. È la missione di Provincia di Varese che ha avviato il cantiere in via Bernardino Luini dove sorgerà il nuovo centro per l’impiego cittadino.
In questi giorni è aperto il cantiere: si stanno abbattendo i muri interni per poi procedere alla demolizione della palazzina: « Abbiamo avuto qualche rallentamento con le autorizzazioni e abbiamo incontrato delle difficoltà per la presenza di materiali da smaltire in modo separato – spiega il Presidente Marco Magrini – ora però si procede in modo spedito. I tempi sono davvero stringati, arriveremo sul filo di lana ma ce la faremo».
L’obiettivo è ambizioso. La cartellonistica esterna parla di manutenzione straordinaria ma il Presidente è più esplicito: «Dobbiamo demolire completamente l’ex sede dell’As e ricostruire uno stabile di 4 piani. Abbiamo un progetto che ricalca un po’ la facciata del precedente edificio anche per accorciare i tempi burocratici di approvazione del progetto».
I costi di realizzazione dell’intervento ammontano a 6,7 milioni di euro che fanno parte della dotazione PNRR di Villa Recalcati. Una volta completato, tutto il personale del centro per l’impiego di via Crispi e di via Daverio verrà spostato nel nuovo e più capiente ambiente.
