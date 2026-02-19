Varese News

Varese Laghi

In via Luini a Varese si abbatte l’ex palazzina dell’Asl. Entro giugno Provincia realizzerà uno stabile di 4 piani

I lavori sono ormai partiti. È una lotta contro il tempo per poter concludere la costruzione nei termini indicati dal PNRR. Il Presidente Magrini assicura il completamento del progetto per la nuova sede del Centro per l'impiego

Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese

Abbattere per ricostruire in tempi record, pena la perdita dei finanziamenti PNRR. È la missione di Provincia di Varese che ha avviato il cantiere in via Bernardino Luini dove sorgerà il nuovo centro per l’impiego cittadino.

Galleria fotografica

Il cantiere di via Luini a Varese per costruire il nuovo centro per l’impiego 4 di 9
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese

In questi giorni è aperto il cantiere: si stanno abbattendo i muri interni per poi procedere alla demolizione della palazzina: « Abbiamo avuto qualche rallentamento con le autorizzazioni e abbiamo incontrato delle difficoltà per la presenza di materiali da smaltire in modo separato – spiega il Presidente Marco Magrini – ora però si procede in modo spedito. I tempi sono davvero stringati, arriveremo sul filo di lana ma ce la faremo».

L’obiettivo è ambizioso.  La cartellonistica esterna parla di manutenzione straordinaria ma il Presidente è più esplicito: «Dobbiamo demolire completamente l’ex sede dell’As e ricostruire uno stabile di 4 piani. Abbiamo un progetto che ricalca un po’ la facciata del precedente edificio anche per accorciare i tempi burocratici di approvazione del progetto».

I costi di realizzazione dell’intervento ammontano a 6,7 milioni di euro che fanno parte della dotazione PNRR di Villa Recalcati. Una volta completato, tutto il personale del centro per l’impiego di via Crispi e di via Daverio verrà spostato nel nuovo e più capiente ambiente.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il cantiere di via Luini a Varese per costruire il nuovo centro per l’impiego 4 di 9
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese
Lavori di abbattimento e ricostruzione palazzina via Luini Varese

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.