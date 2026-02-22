Inciviltà allo stadio di Saronno: i resti di un festino sugli spalti del “Colombo Gianetti”
I volontari della società Fbc Saronno hanno dovuto ripulire la sporcizia lasciata sui gradoni e nel box stampa dello stadio cittadino alla viglia della sfida contro il Legnano
Inciviltà allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di Saronno, dove sabato mattina i volontari del Fbc Saronno si sono trovati di fronte a uno scenario desolante. In vista dell’importante sfida d’Eccellenza contro il Legnano, prevista per domenica, lo staff della società è dovuto intervenire per una pulizia straordinaria della tribuna centrale di via Biffi. Tra i gradoni sono stati rinvenuti cocci di bottiglia, resti di bivacchi notturni e persino un ombrello rotto, segno di un’incursione che nulla ha a che fare con lo spirito sportivo.
Il “festino” nel box stampa
L’episodio più grave ha riguardato la postazione dedicata a stampa e speaker. Ignoti sono riusciti a penetrare all’interno della struttura per dare vita a un vero e proprio “festino” a base di alcol. Per agire indisturbati e non farsi notare dall’esterno, gli intrusi hanno coperto i vetri del box con dei cartoni. All’interno, il pavimento è stato trovato disseminato di mozziconi di sigaretta, bottigliette vuote e cartacce di ogni tipo.
L’appello del Fbc Saronno
Non è la prima volta che l’impianto di via Biffi finisce nel mirino di vandali e incivili. Nonostante l’amarezza per l’ennesimo atto di mancanza di rispetto verso un bene comune, i volontari del Saronno si sono rimboccati le maniche per igienizzare e rimettere in ordine l’intera area, garantendo così il decoro necessario per accogliere i tifosi in occasione del derby.
«Anche stavolta staff e volontari del Fbc Saronno hanno raccolto i rifiuti – lo sfogo dei responsabili della società – rimesso tutto in ordine e igienizzato la tribuna per garantire la migliore accoglienza ai tifosi, con la speranza che episodi del genere non si ripetano più in quanto siamo stanchi di provvedere ogni volta».
Sicurezza e decoro per il match
Resta ora il tema della sorveglianza dell’area, specialmente nelle ore notturne, per evitare che lo stadio cittadino continui a essere teatro di episodi simili. In vista del fischio d’inizio contro il Legnano, la priorità è stata restituire alla città un impianto pulito, ma l’esasperazione tra chi dedica il proprio tempo libero alla cura della struttura è ormai evidente.
