INSIGHT Foto Festival porta 140 studenti di Varese al Castello di Masnago

Si è svolta giovedì 5 febbraio al Castello di Masnago la consueta giornata interscuola di INSIGHT Foto Festival, che ha segnato l’avvio ufficiale del percorso con le scuole per l’edizione 2026.

All’incontro hanno partecipato quattro istituti scolastici, che prenderanno parte al circuito principale di INSIGHT e realizzeranno ed esporranno le proprie mostre all’interno del programma ufficiale. Si tratta di ENAIP, Liceo Artistico A. Frattini e IPC Einaudi di Varese e ISISS Don Milani di Tradate.

La giornata ha coinvolto circa 140 studenti in attività di brainstorming e in una riflessione collettiva attraverso le immagini sul tema dell’edizione 2026, “Abito”, inteso come concetto identitario e relazionale. L’incontro ha dato il via alle progettualità che proseguiranno nei prossimi mesi all’interno delle scuole, sviluppate in classe insieme ai docenti di riferimento e accompagnate dal team del festival.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per il coinvolgimento da parte dei ragazzi e dei docenti. «Gli studenti – spiegano – hanno preso parte alle attività in modo attivo e consapevole, ciascuno secondo le proprie modalità e i propri tempi, senza mai sottrarsi al confronto. La giornata interscuola si conferma così come uno spazio di autentico protagonismo giovanile, in cui i ragazzi trovano un contesto di libera espressione, ascolto e valorizzazione dei propri punti di vista».

L’evento si colloca nell’ambito di INSIGHT Foto Festival ed è sostenuto da Regione Lombardia e da Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio del Comune di Varese che mette a disposizione la splendida cornice del Castello di Masnago.