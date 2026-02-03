Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in ospedale

Una serata trascorsa in compagnia a tavola che si è conclusa con una corsa collettiva verso il pronto soccorso. Sono dieci le persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio nella notte tra lunedì e martedì a Cantello, dopo aver cenato in un ristorante del centro. Il gruppo, composto da uomini e donne tra i 4 e i 74 anni, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi del malessere soltanto una volta rientrato tra le mura domestiche. (foto di repertorio)

L’allerta è scattata intorno all’una e cinquanta in via Roma. Il bilancio dei coinvolti è pesante e vede coinvolte persone di ogni fascia d’età. Tra gli intossicati ci sono un bambino di 4 anni e una donna di 38 anni, oltre a un uomo di 39 e un altro giovane di 21 anni. Il gruppo era composto anche da un uomo di 28 anni, una seconda donna di 38 anni e un uomo di 45. Infine, sono rimasti intossicati anche una donna e un uomo entrambi di 62 anni e una donna di 74 anni.

Complessivamente sono 18 le persone rimaste coinvolte, alcune trattate sul posto con ossigeno e verifica dei parametri vitali da parte del personale sanitario.

Quando le chiamate di soccorso sono giunte alla centrale operativa della Soreu Laghi, è apparso subito chiaro che non si trattava di un episodio isolato: tutti i partecipanti alla cena presentavano i sintomi tipici dell’inalazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i Vigili del Fuoco, che hanno dato inizio ai rilievi per individuare l’origine della fuga.

Proprio l’ispezione condotta dai tecnici dei Vigili del Fuoco all’interno dell’esercizio pubblico ha permesso di confermare la presenza di monossido di carbonio. Il gas, inodore e incolore, si era sprigionato nei locali del ristorante durante la serata, colpendo i commensali senza che nessuno se ne accorgesse immediatamente.

La gestione dell’emergenza ha richiesto l’impiego di diverse ambulanze per trasferire i pazienti negli ospedali della zona. Alcuni sono stati ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese, mentre gli altri sono state distribuiti tra le strutture di Tradate e Gallarate. Tutti sono ricoverati in codice giallo o verde, quello di minor gravità.

Anche alcuni appartamenti sovrastanti il locale sono stati interessati dalla presenza del gas ed evacuati in via precauzionale. Gli operatori dopo aver effettuato i rilievi sono risaliti alla causa della fuoriuscita mettendo quindi in sicurezza tutti i locali. Intervenuto anche il personale di Ats, carabinieri e personale sanitario per i vari adempimenti di competenza.