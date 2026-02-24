Intossicazione da monossido in via Bellotti a Busto Arsizio: una persona in ospedale
L’intervento è scattato nella tarda serata di lunedì 24 febbraio su richiesta del 118. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali confermando la presenza del gas nell’abitazione
Intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 24 febbraio a Busto Arsizio per un caso di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato alle 22:25 in via Biagio Bellotti, su richiesta del 118.
La squadra arrivata sul posto ha effettuato le rilevazioni strumentali, confermando la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione. Accertamenti che hanno permesso di individuare il rischio e di mettere in sicurezza l’area.
La persona rimasta intossicata è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo.
