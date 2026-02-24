Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Intossicazione da monossido in via Bellotti a Busto Arsizio: una persona in ospedale

L’intervento è scattato nella tarda serata di lunedì 24 febbraio su richiesta del 118. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali confermando la presenza del gas nell’abitazione

Generico 04 Mar 2024

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 24 febbraio a Busto Arsizio per un caso di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato alle 22:25 in via Biagio Bellotti, su richiesta del 118.

La squadra arrivata sul posto ha effettuato le rilevazioni strumentali, confermando la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione. Accertamenti che hanno permesso di individuare il rischio e di mettere in sicurezza l’area.
La persona rimasta intossicata è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.